「怎麼可以被韓國打敗」朱立倫期許期許成為電競隊超級強國

新北市青少年圖書館「創新學習中心暨電競館」25日下午啟用。（葉書宏攝）

友善列印
中時
新北市青少年圖書館「創新學習中心暨電競館」25日下午啟用。（葉書宏攝）
新北市青少年圖書館「創新學習中心暨電競館」25日下午啟用。（葉書宏攝）
新北市長朱立倫25日下午出席新北市青少年圖書館「創新學習中心暨電競館」啟用儀式。（葉書宏攝）
新北市長朱立倫25日下午出席新北市青少年圖書館「創新學習中心暨電競館」啟用儀式。（葉書宏攝）

新北市青少年圖書館今（25日）下午舉行「創新學習中心暨電競館」啟用儀式，由市長朱立倫主持，他強調，今年亞運電競項目，台灣獲得2面銀牌、1面銅牌，「怎麼可以被韓國打敗，一定要把他們幹掉！」期許台灣要成為電競隊超級強國。

啟用儀式一開始由南強工商及樹林高中的電競社團示範對打，現場尖叫聲不斷，朱立倫也跟著一起觀看比賽為選手加油。

朱立倫致詞時表示，就任第一年，將閒置空間改造為新北青少年圖書館，屬於青少年的園區，8年來興建16座、改造51座圖書館，新北市是台灣科技重鎮，電競大廠多位於新北市，電競已成為亞運賽事，未來還將成為奧運賽事。

朱立倫提到，亞運電競比賽，「怎麼可以被韓國打敗，一定要把他們幹掉！」三重已成為電競選手培養基地，如今把青少年圖書館上網空間改成創新學習中心，台灣不但要成為電競產業的生產國，還要成為電競隊超級強國。

(中時 )

流浪喵星人被收留　擅賣萌和抓鼠… 社會住宅包租代管已媒合1908戶

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。