「怎麼可以被韓國打敗」朱立倫期許期許成為電競隊超級強國

2018年10月25日 20:12 中時 葉書宏

新北市青少年圖書館「創新學習中心暨電競館」25日下午啟用。（葉書宏攝）

新北市青少年圖書館「創新學習中心暨電競館」25日下午啟用。（葉書宏攝）

新北市長朱立倫25日下午出席新北市青少年圖書館「創新學習中心暨電競館」啟用儀式。（葉書宏攝）

新北市長朱立倫25日下午出席新北市青少年圖書館「創新學習中心暨電競館」啟用儀式。（葉書宏攝）

新北市青少年圖書館今（25日）下午舉行「創新學習中心暨電競館」啟用儀式，由市長朱立倫主持，他強調，今年亞運電競項目，台灣獲得2面銀牌、1面銅牌，「怎麼可以被韓國打敗，一定要把他們幹掉！」期許台灣要成為電競隊超級強國。

啟用儀式一開始由南強工商及樹林高中的電競社團示範對打，現場尖叫聲不斷，朱立倫也跟著一起觀看比賽為選手加油。

朱立倫致詞時表示，就任第一年，將閒置空間改造為新北青少年圖書館，屬於青少年的園區，8年來興建16座、改造51座圖書館，新北市是台灣科技重鎮，電競大廠多位於新北市，電競已成為亞運賽事，未來還將成為奧運賽事。

朱立倫提到，亞運電競比賽，「怎麼可以被韓國打敗，一定要把他們幹掉！」三重已成為電競選手培養基地，如今把青少年圖書館上網空間改成創新學習中心，台灣不但要成為電競產業的生產國，還要成為電競隊超級強國。

(中時 )