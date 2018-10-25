李維維米蘭購物 為退稅跑到快斷氣

2018年10月25日 19:58 中時 蕭雅玲

長榮航空線上旅展開跑，今（25日）舉辦記者會不但邀請去年環遊世界得主，李維維也受邀現身會場，一看到環遊世界得主便趕快去跟握手，而對方也傳授她得獎經驗，建議她早點買機票，就可以抽三次獎。

她表示，自己平常買東西都不太刷信用卡，好友看到便建議她可用刷卡累積里程數換機票，所以她在去年搬家時，因需要添購很多家電，於是便辦了一張聯名卡，沒想到因此累積一張長榮航空聯名卡日本來回機票，而她也計畫等比較有空的時候，要用那張機票去日本度假。

她說，會選長榮航空是因為它航線很多，以前也有累積其他航空哩程數，但來不及換點數就過期了，所以才會選擇長榮航空，因為它全世界到處都飛，且拿去升等也蠻好用。印象中第一次搭商務艙是小時候跟爸媽一起出國玩，但由於太小了，所以完全沒有感覺，這幾年有時跟朋友出國旅遊都是搭經濟艙，但如果是飛美國等長程旅行就會改搭商務艙。

李維維表示，去年搭長榮航空商務艙去參加米蘭時尚周，「座位可以躺平，想睡覺空姐會幫忙鋪床，還有睡衣可以換，感覺很像是在家睡覺，搭過一次商務艙就會覺得很棒」，讓她更叮促自己要努力賺錢。她透露那次在米蘭讓她購物慾望大開，一口氣買了4雙鞋，以及一堆手製玻璃酒杯，後來在機場等退稅時，還差點趕不上飛機，還得用跑的跑到登機門，讓她跑到快斷氣，現在回想當時真的太急，至於有沒有退稅也不知道。

她說，自己經常因為工作出國，從來沒有在國外遇過豔遇，但有一次到澳洲拍廣告，同行有位男模特兒、小男孩與老婆婆，入境時需要填入境表單，結果男模特兒很好心幫忙小男孩與老婆婆代填，沒想到在過海關時老婆婆被緝毒犬和警員包圍，後來才知道老婆婆身上帶著種子，被緝毒犬靈敏的嗅覺搜出來，讓她當下嚇到。

(中時 )