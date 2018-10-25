社會住宅包租代管已媒合1908戶

2018年10月25日 20:17 中時 張理國

為加速落實社會住宅政策，政府積極推動包租代管，6直轄市自今年1月試辦以來，截至本月23日止，累計已媒合1908戶，約等同5個社區的規模，且數量持續穩定成長，讓無力購屋家庭有多元的居住選擇。

內政部表示，為了協助解決中低所得家庭租屋不易問題，並有效利用民間住宅資源，落實社會住宅政策，除由政府直接興辦外，更積極推動包租代管，去年1月13日修正施行的住宅法，新增以包租代管方式推動社會住宅，鼓勵房東釋出空餘屋轉化為社會住宅，以提供一定所得以下有租屋需求的民眾承租，並針對社會、經濟弱勢戶提供租金補助，大大減輕民眾租屋費用負擔。

內政部指出，目前社宅包租代管已協助許多弱勢家庭找到安穩的居所，確實落實居住正義的目標。政府針對參與的房東提供綜合所得稅、房屋稅及地價稅等賦稅減免、每年1萬元的修繕補助，及包租方案每年最高3500元的居家安全險補助，以多種優惠措施，鼓勵房東積極參與，也使有租屋需求的民眾得以受惠。

內政部表示，社會住宅包租代管機制目前處於市場適應及磨合階段，原因是以往並未建立專業租屋服務制度及觀念，與國外多以委託專人管理的方式不同。租賃條例實施後，專業租屋服務已有正式制度可依循，相關業者也正快速成長。

內政部指出，截至本月24日止，申請許可設立之租賃住宅服務業已有462家，完成登記已有8家；高雄市、桃園市及台南市已成立租賃住宅服務業同業公會，其他仍有台北市、新北市、台中市、新竹市及基隆市正籌組中。透過業者的積極投入，及租賃條例對房東、房客的保障，可望再提升包租代管的推動量能。

(中時 )