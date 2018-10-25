香港美酒佳餚巡禮開鑼 規模創歷屆之最

2018年10月25日 20:11 工商 姚舜

第十屆香港美酒佳餚巡禮 今年新增許多攤位。（圖／姚舜）

在香港美酒佳餚巡禮 活動現場 可以吃到買到許多法國的美酒美食。（圖／姚舜）

一年一度的香港盛會「香港美酒佳餚巡禮」今年邁入第十屆，今（25）日起至28日於香港中環海濱活動空間與添馬公園舉行，在璀璨的維港美景前有450個美酒與美食攤位展售。

今年香港美酒佳餚巡禮攤攤位數比往年多逾一成，從星級名廚料理到街頭小吃，搭配各式酒品風情，期望讓旅客可以一次嚐盡世界各地的多樣佳釀及佳餚的絕妙滋味。

第十屆美酒佳餚巡禮是歷年來規模最大的一次，不但展區面積活動空間將由中環海濱活動空間延伸至添馬公園，面積比往年大兩成，美酒美食體驗更多元，今年更規劃了多樣亮點，期望讓參與的旅客耳目一新。

香港美酒佳餚巡禮十大展區，將帶來約450個美酒和美食攤位。今年美酒區種類多元，囊括國家及地區展區、尊尚名酒區、經典佳釀區、威士忌手工啤酒區、日本酒區、氣泡及雞尾酒等六大展區，蒐羅橫跨法、美、澳、西班牙等地。今年更有法國勃根地、俄羅斯、格魯吉亞、克羅埃西亞等酒莊首次參展，提供旅客更廣泛的酒品選擇。

為鼓勵大家欣賞美酒與佳餚的美妙搭配，今年美食區選擇更豐富，除了繼續設有提供各式精緻佳餚的「酒店美饌區」之外，人氣餐廳「食飽里區」的料理種類今年亦會增加，更新增「咖啡園」及「環球街頭小吃」兩大展區，網羅多家著名咖啡店、烘焙甜點店，以及韓、歐、拉丁美洲等7個地區的地道美食，讓旅客一次嚐盡環球滋味。

為慶祝第十屆美酒佳餚巡禮，活動推出多種旅客限定優惠，從酒單、紀念品酒證到現場活動設計，期望讓旅客感受生日派對慶祝氛圍。

第十屆限定精選酒單：不但包含吸睛度十足的生日蛋糕味手工啤酒、特製甜酒雪糕杯，更有美酒佳餚巡禮首屆面世的2009年份系列酒品，獨具紀念意義。

「Perfect 10」紀念品酒證：内容包括20個品酒劵、10個美食券、迎賓酒品，以及著名品牌Lucaris特別為今次活動而製作的限量版金色水晶酒杯。這款酒杯為獲獎設計，底部五條標誌性的弧形線條有助促進微氧化和軟化酒質，金色版本更是品牌多年來首次嘗試，別具收藏價值。

巡禮現場設有表演與抽獎環節，四天將送出的禮品總價值超過港幣170萬元，包括機票、美酒美食、品酒劵等，將帶給全球旅客一個難忘的香港繽紛回憶。

(工商 )