無黨籍新竹市長候選人謝文進眷村包水餃慶祝台灣光復節

無黨籍新竹市長候選人謝文進（右）25日晚間參加東區眷村里長舉辦的「慶祝台灣光復節」活動，與眷村婆婆媽媽們一起話家常、熱鬧包水餃，展現眷村女婿的高人氣。（陳育賢攝）

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無黨籍新竹市長候選人謝文進（前右四）25日晚間參加東區眷村里長舉辦的「慶祝台灣光復節」活動，與眷村婆婆媽媽們一起話家常、熱鬧包水餃，展現眷村女婿的高人氣。（陳育賢攝）
無黨籍新竹市長候選人謝文進（後排中）25日晚間參加東區眷村里長舉辦的「慶祝台灣光復節」活動，與眷村婆婆媽媽們一起話家常、熱鬧包水餃，展現眷村女婿的高人氣。（陳育賢攝）

今天是台灣光復節，無黨籍新竹市長候選人謝文進25日晚間特別參加東區眷村多位里長共同舉辦的「慶祝台灣光復節」活動，謝文進並與眷村伯伯、婆婆媽媽們一起話家常、熱鬧包水餃、做蔥油餅，回味眷村的好味道，展現眷村女婿在眷村的高人氣。

由立功里長郭天寶發起主辦的「慶祝光復節─回味眷村好味道」活動，有包括建功里長邱漢奇、光明里長趙強、軍功里長潘柏璋、武功里長陳海峰、成功里長林俊滕，以及爭取連任的市議員段孝芳、林慈愛、黃美慧以及議員候選人曹永明、國際獅子會G1區總監吳錦川、後備憲兵荷松協會理事長陳清智等人參加。

活動中，謝文進與眷村媽媽們戴起廚師帽、穿起圍裙跟著曹永明的媽媽一起包水餃，而謝文進立即展現眷村女婿的實力，包起水餃來是得心應手，眷村媽媽們開心的說，「真不愧是我們眷村的女婿。」

謝文進表示，今年執政的民進黨政府對於國家慶典都忽略掉，因此他要扛起責任來舉辦823砲戰勝利60周年紀念活動，以及雙十國慶遊行活動，向國家、國旗以及軍人弟兄致上最高敬意。

他同時指出，昨天和兩位空軍英雄以及多位退役軍人弟兄到新竹眷村博物館參訪飛行員的故事特展，深深感受到台海之間和平的可貴，因此在台灣光復紀念日的這個特別的日子，他也要提醒大家不能忘記那些先烈英雄們，是用生命換來今日大家現在享有安居樂業的日子。

(中時 )

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