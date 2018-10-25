容祖兒滿意「親生骨肉」38歲凍卵不急婚

容祖兒今辦發片記者會。（英皇娛樂提供）

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容祖兒今辦發片記者會。（英皇娛樂提供）
容祖兒今辦發片記者會。（英皇娛樂提供）
容祖兒今辦發片記者會。（英皇娛樂提供）

容祖兒25日舉辦新專輯《答案之書》發片記者會，相隔6年推出國語專輯，她坦言籌備期間壓力過大，痛苦程度猶如懷孕，還曾趴在媽媽腿上大哭，而壓力來自於不信任自己的中文發音：「覺得如果6年來我都沒進步，大家無法接受是自己活該。」直到錄音後期她才想通，「其實只要是真心表達，可以彌補問題」，完成後對「親生骨肉」很滿意。

38歲的她今年3月被爆與交往5年男友劉浩龍分手，今問感情近況，容祖兒坦言身邊沒新的追求者，劉浩龍仍是她傾訴心情的對象；至於兩人目前關係？容祖兒笑回「就是好朋友」，倘若哪天結婚，不論對象是誰，一定會公開喜訊與大家分享。

她過去受訪曾說希望40歲前生小孩，會上聊起此事，容祖兒直言去年已做凍卵手術，前後施打超過10針，容祖兒說：「做為一個潮流人，這沒什麼大不了、挺健康的，會選在去年（做手術），是覺得身體正是最完美的狀態」，才做此決定。

容祖兒出道19年，視2002年辭世的香港歌手羅文為恩師，唱片公司日前特地剪輯羅文生前音檔，今於記者會上播放、祝賀她發片，容祖兒忍不住感動落淚，事後自嘲「很怕眼屎噴出來」。除了推出國語專輯，她將於11月25日在華山Legacy舉辦「答案之書概念音樂會」，門票27日在KKTIX及全家便利商店Fami Port開賣。

(中時 )

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