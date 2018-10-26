愛上蛇的呆萌！孵百蛇破殼瞬間超驚喜

廖顯霆愛的呵護下，蛇下蛋了，小蛇還破殼而出。（廖顯霆提供）

友善列印
中時
廖顯霆假日帶著紅尾冉出去走走，常成為吸睛的焦點。（廖顯霆提供）
廖顯霆愛的呵護下，蛇下蛋了，小蛇還破殼而出。（廖顯霆提供）
廖顯霆喜歡小蛇呆萌的樣子。（廖顯霆提供）

23歲廖顯霆從13歲就熱衷養寵物，別人怕蛇，他卻欣賞牠們的呆萌，越養越多，「

一家子」食指浩繁，大學還拚命打工掙伙食費，奇蹟的是，愛的呵護下，王蛇、玉米蛇紛紛下蛋了，百條小蛇從蛋裡破殼而出，動物奇觀就在家真實上演，讓人驚喜又感動！

廖顯霆從小就夢想著養動物，為了贏得爸媽同意，升上國一後，拚命地用功，考到班上前5名，養了第1尾加州王蛇後，從此突破關卡，家被他打造成了動物園，龜、蛇、蜥蜴、蠍子、松鼠等無所不養。

養最多就是蛇了，他說蛇並不冷血，呆萌樣子尤其可愛，最有趣是看牠們吃東西，讓人壓力頓消，蛇也長得很快，看著牠們「一瞑大一寸」，非常有成就感。

廖顯霆說，大學本想念獸醫，因緣際會上了環境工程系，背後動力是當不成獸醫，就為保護野生動物的家來努力吧！

系上師生知道他特別興趣和專長，還請他開辦爬蟲展，廖顯霆說，別人好奇他花了那麼多時間、心血投注在特別寵物身上，但這些「無言」的生命，卻教他學會拓展多元的人生面向，有機會開發潛能，練就演講、解說等的能力，更結交各式各樣的朋友

廖顯霆最難忘大三那年，百蛇破蛋而出的那幕，生命的湧動、誕生，讓他感動造物的神奇；而最愛的寵物幾乎數不完，現在最常陪伴是紅尾冉，已經相處6年，斑斕色彩加上溫馴個性，總成吸睛焦點，模特兒也愛找牠拍照。

去年大學畢業，選擇到環境檢測公司上班，常常上山、下海到處採樣檢測、也常常與大自然裡野生的蛇、蜥蜴等動物相遇，讓他更樂在工作，卻觀察環境的改變，不禁語重心長，山區開放、河川開挖、工廠排放廢氣、廢水，扼殺了許多野生動物的家，值得省思啊。

(中時 )

社會住宅包租代管已媒合1908戶 長榮航空線上旅展　買機票拚1年…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。