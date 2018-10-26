愛上蛇的呆萌！孵百蛇破殼瞬間超驚喜

2018年10月26日 07:28 中時 吳敏菁

廖顯霆假日帶著紅尾冉出去走走，常成為吸睛的焦點。（廖顯霆提供）

廖顯霆愛的呵護下，蛇下蛋了，小蛇還破殼而出。（廖顯霆提供）

廖顯霆喜歡小蛇呆萌的樣子。（廖顯霆提供）

23歲廖顯霆從13歲就熱衷養寵物，別人怕蛇，他卻欣賞牠們的呆萌，越養越多，「

一家子」食指浩繁，大學還拚命打工掙伙食費，奇蹟的是，愛的呵護下，王蛇、玉米蛇紛紛下蛋了，百條小蛇從蛋裡破殼而出，動物奇觀就在家真實上演，讓人驚喜又感動！

廖顯霆從小就夢想著養動物，為了贏得爸媽同意，升上國一後，拚命地用功，考到班上前5名，養了第1尾加州王蛇後，從此突破關卡，家被他打造成了動物園，龜、蛇、蜥蜴、蠍子、松鼠等無所不養。

養最多就是蛇了，他說蛇並不冷血，呆萌樣子尤其可愛，最有趣是看牠們吃東西，讓人壓力頓消，蛇也長得很快，看著牠們「一瞑大一寸」，非常有成就感。

廖顯霆說，大學本想念獸醫，因緣際會上了環境工程系，背後動力是當不成獸醫，就為保護野生動物的家來努力吧！

系上師生知道他特別興趣和專長，還請他開辦爬蟲展，廖顯霆說，別人好奇他花了那麼多時間、心血投注在特別寵物身上，但這些「無言」的生命，卻教他學會拓展多元的人生面向，有機會開發潛能，練就演講、解說等的能力，更結交各式各樣的朋友

。

廖顯霆最難忘大三那年，百蛇破蛋而出的那幕，生命的湧動、誕生，讓他感動造物的神奇；而最愛的寵物幾乎數不完，現在最常陪伴是紅尾冉，已經相處6年，斑斕色彩加上溫馴個性，總成吸睛焦點，模特兒也愛找牠拍照。

去年大學畢業，選擇到環境檢測公司上班，常常上山、下海到處採樣檢測、也常常與大自然裡野生的蛇、蜥蜴等動物相遇，讓他更樂在工作，卻觀察環境的改變，不禁語重心長，山區開放、河川開挖、工廠排放廢氣、廢水，扼殺了許多野生動物的家，值得省思啊。

(中時 )