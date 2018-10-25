長榮航空線上旅展　買機票拚1年免費搭！

長榮航空宣布，今年的線上旅展將於10月29日0時起開賣。（長榮航空提供）

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一年一度的長榮航空線上旅展又來啦！長榮航空宣布，今年的線上旅展即將於10月29日0時起開賣，限時推出全球超過60個城市的超值票價，優惠最低下殺56折起，且將再度抽出萬眾矚目的大獎，一年不限航點、不限次數的機票，好康只到12月3日晚間11時59分止。

長榮航空總經理孫嘉明表示，今年是長榮航空線上旅展的第4年，許多旅客早已蓄勢待發準備搶票，長榮希望以最安全舒適的優質服務，讓旅客將飛行當成樂趣、將旅遊當成日常，推出超值優惠票價以及環遊世界機票大獎，鼓勵大家及早規劃旅遊行程，與家人、朋友們共享歡樂時光。

長榮航空延續去年線上旅展主題「想去哪？我送你！」熱潮，限時推出全球超過60個城市的超值票價，優惠最低下殺56折起，今年再度大方送出最受民眾期待的環遊世界機票大獎，包括一年不限航點與次數的經濟艙、豪華經濟艙、商務艙機票各1張。

長榮航空首架波音787夢幻客機抵台後，吸引大批航空迷的追逐，展翼飛翔的微笑身影更廣為流傳，孫嘉明也豪邁加碼，再抽出一位幸運得主，可獨得雙人波音787皇璽桂冠艙機票。

「2018年長榮航空線上旅展」將於官網（www.evaair.com）推出，優惠包括台北－香港3082元起（未稅）、台北－沖繩3388元起（未稅）、台北－曼谷4320元起（未稅）、台北－倫敦1萬6339元起（未稅）、台北－布里斯本1萬1856元起（未稅）、台北－洛杉磯2萬438元起（含稅）等。

長榮航空提醒，民眾到長榮官方網站或EVA Mobile APP，完成購買台灣地區出發的國際線成人來回機票，即可參加抽獎，大獎分3梯次，分別在11月6日、11月20日、12月4日抽出。

(中時 )

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