「古寧頭戰役」69周年 馬英九重返激戰地憑弔

2018年10月25日 20:10 中時 李金生

69年前國共激戰所在的北山斷崖，如今依舊籠罩肅殺氣氛。（李金生攝）

前總統馬英九履勘海岸線退縮現況，建議委由專家評估填海造陸的可行性。（李金生攝）

前總統馬英九赴李光前將軍廟，向英勇殉國的「軍神」致敬。（李金生攝）

李光前將軍英勇殉國，軍民奉為「金門守護神」。（李金生攝）

前總統馬英九與鄉親開心合影，一起高喊：「金門萬歲！」（李金生攝）

前總統馬英九走訪古寧頭戰史館，緬懷戰役史實。（李金生攝）

前總統馬英九由立委楊鎮浯陪同至古寧頭昭忠祠致敬。（李金生攝）

前總統馬英九強調，古寧頭戰役為海峽兩岸隔海分治69年奠定基礎，而如今兩岸能夠化兵刀為鋤犁，化戰爭為和平，正是一個進步的象徵。（李金生攝）

前總統馬英九在北山洋樓民宿，與金門三創青年座談交換意見。（李金生攝）

在古寧頭戰役中一度淪為共軍指揮所的北山洋樓，如今是當地著名旅遊景點。（李金生攝）

今天是「古寧頭戰役」69周年紀念日，前總統馬英九跨海向殉國的「軍神」李光前將軍致敬，並重返當年國共激戰的北山斷崖，緬懷兩岸從烽火對峙走向和平往來，一段值得大家銘記在心的史實。

這場典型的登陸殲滅戰發生在1949年10月25日，國共激戰3天至27日結束。我方記載，共軍有9000餘人登陸，其中，5175人陣亡、3873人被俘；國軍則有2437人陣亡、3700人受傷。

馬英九指出，這場戰役為海峽兩岸隔海分治69年奠定基礎，而如今兩岸能夠化兵刀為鋤犁，化戰爭為和平，正是一個進步的象徵，期待未來能像3年前他在新加坡跟大陸領導人習近平達成的共識，由兩岸人民運用智慧，以和平方式解決爭端。

走在曾經遍布反登陸地雷的北山紅土斷崖，看著依舊潮起潮落的古寧頭海域，馬英九感慨指出，聽說當年老蔣總統獲悉古寧頭大捷，不禁潸然落淚，因為他知道台灣保住了，兩岸隔海分治的格局確立，這也是先總統蔣公保衛台灣的第1仗。

昔日戰火早已歇息，硝煙不再瀰漫，但依然籠罩肅殺氣氛的北山斷崖，近年卻因對岸抽砂船越界作業，導致海岸線急速退縮，面臨另一場攸關生態與環境維護的國土保衛戰。

馬英九在立委楊鎮浯、縣議長洪麗萍和國民黨縣黨部主委林芳旋等人陪同下，徒步履勘300餘公尺，沿途了解海岸線今昔比較，也看到崖岸不堪海水沖刷，大面積崩落的景況。

他表示，自己在總統任內就聽取相關的簡報，但當年好像也沒有很具體的因應辦法，未來是否可委由專家評估，研究比照填海造陸的台北港和太平島，也在北山斷崖一帶海岸線進行填海造陸的可行性，否則海砂一直流失，金門變得愈來愈小，情況真的讓人憂心。

下午3時來到金門，晚間7時即回台的馬英九，全程不談選舉，但超高人氣仍引來縣長候選人謝宜璋、洪志恒趕來相會，金寧鄉長候選人楊忠俊、李正騰和陳成泉、金城鎮長候選人李誠智等人也一路相隨，五顏六色的選舉背心，仍讓他這趟繼「823炮戰紀念日」後的金門行有一些選舉味。

(中時 )