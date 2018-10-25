桃園》小檜溪自辦重劃圖利建商 陳學聖控桃市府保護藏鏡人

2018年10月25日 20:01 中時 周毓翔 ／台北報導 ／台北報導

國民黨桃園市長候選人陳學聖與競選總幹事孫大千今於立法院召開「小檜溪自辦重劃圖利建商兩億？桃市府避重就輕，保護幕後藏鏡人」記者會，抨擊桃市府地政局魚目混珠、避重就輕，圖利建商至少兩億土石方處理費用不說，市府大玩文字遊戲意圖保護幕後藏鏡人。

陳學聖表示，按《公共工程及公有建築工程營建剩餘土石方交換利用作業要點》，只有公共工程可以交換利用土石方，而小檜溪自辦市地重劃為民間工程，回填用的剩餘土石方來自民間建築工程，已明顯違反營建剩餘土石方交換利用作業要點。

再者，陳學聖說，民國105年12月12日桃市府建築管理處函文地政局，指示市地重劃工程之剩餘土石方回填計畫依據《桃園市營建剩餘土石方管理自治條例》第20條規定自行審查，然該條文規範亦為公共工程，小檜溪自辦重劃為民間工程，市府已明顯違法。

孫大千表示，「桃園市桃園區小檜溪暨埔子自辦市地重劃區」顧名思義就是自辦重劃工程，市府為何將該自辦重劃工程定位為「公共工程」？目的為何？桃園市議員楊朝偉在105年4月19日質詢地政局長時，地政局長也親口說小檜溪自辦重劃是民間工程，現在改口豈不是自行打臉，自圓其說？

市府辯稱「規劃設計經過審查核定後就可以比照公共工程」，孫大千質疑，那經審核的民間工程不都變成公共工程？更離譜的是市府強調「由市府各工程主管機關依程序辦理驗收、接管養護，性質上仍然適用公共工程的規定」，但在政府電子採購網，都沒有關於土石方回填、監造工程的公開招標紀錄。

孫大千表示，小檜溪重劃並非營建剩餘土石方收容處理場所，依「桃園市營建剩餘土石方管理自治條例」第五條之規定亦不得設置收容處理場所，市府卻硬將小檜溪重劃區視作「經政府核准收受營建剩餘土石方之場所」，分明就是將不合法說成合法。

(中時 )