郭雪芙吻男神 竟被「這個」噴滿臉

2018年10月25日 20:15 中時 洪秀瑛

劇中互動。（中視提供）

遇見青梅竹馬。（中視提供）

兩人對戲。（中視提供）

劇中談情說愛。（中視提供）

劉以豪在主演偶像劇《喜歡‧一個人》飾演型男神廚，劇中在實習的餐廳遇到失聯多年的青梅竹馬郭雪芙，頻對她釋出善意與關心，即使一開始被女生打臉，他也不覺受挫。戲外，如果真的遇到心儀對象，他最想邀對方一同出遊，「但這算不算主動的類型呢，我也不太清楚，我覺得是種感覺，感情是雙方感覺對了最重要，碰到熱臉貼冷屁股就不會強求，可能表示真的沒緣份」。

劉以豪近來在戲劇、電影都有新作品，斯文長相不管和誰配對毫無違和，是當前螢幕最百搭的男藝人，陸續和郭雪芙、陳庭妮、陳意涵等「女神級」合作，並和郭雪芙再續戲緣。郭雪芙回憶第一次和劉以豪合拍《喜歡‧一個人》，覺得他是個陽光大男孩，劇中有場在噴水池前的親密吻戲，實際拍的時候，2人被水噴得滿頭滿臉，表情又不能太猙獰，必須呈現唯美浪漫，讓她印象深刻。

劉以豪這段時間投入新戲拍攝，徹底擺脫暖男形象，對他而言是很大挑戰，他覺得投入一個角色時，滿心只想專注地把戲拍好，全心全意的揣摩及細細感受，這次新角色和自己有很大落差，所以努力把握機會，希望有別於過去螢幕表現。他與郭雪芙合作的首部戲《喜歡‧一個人》26日晚起，每週一至週五晚間八點在中視播出。

(中時 )