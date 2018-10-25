鹽水台糖倉庫 將轉型蜂炮體驗館

2018年10月25日 20:19 中時 李其樺

巨大榕樹氣根沿著台糖倉庫磚牆攀附生長，有如一座座巨大的「樹屋」，每逢假日不時吸引遊客前來探險拍照，儼然成為當地秘境。（李其樺攝）

巨大榕樹氣根沿著台糖倉庫磚牆攀附生長，有如一座座巨大的「樹屋」，每逢假日不時吸引遊客前來探險拍照，儼然成為當地秘境。（李其樺攝）

鹽水區台糖倉庫閒置多年，鹽水區公所向文化局爭取經費，要將倉庫轉型成蜂炮體驗館和鴿笭文教館，除了傳承鹽水蜂炮文化，未來可結合周邊自行車道、岸內糖廠和月津港，帶動地方觀光發展。

鹽水區長呂煌男表示，位於舊時台糖鹽水車站對面有4座台糖倉庫，過去為台糖岸內糖廠使用倉庫，隨著時代變遷岸內糖廠關廠，台糖倉庫隨之荒廢，雜草、藤蔓橫生，偌大的土地多年來閒置沒能好好利用，非常可惜！

呂煌男說，現在4座台糖倉庫外牆除了有部分破損，還有數株巨大榕樹生長其中，榕樹氣根沿著磚牆攀附生長，有如一座座巨大的「樹屋」，非常壯觀！每逢假日不時吸引遊客前來探險拍照，儼然成為當地觀光秘境。

呂煌男表示，目前區公所已和台糖初步達成協議，由公所出資向台糖租用4座倉庫，其中2座倉庫將分別打造蜂炮體驗館和鴿笭文教館，其中蜂炮體驗館將提供遊客製作、施放蜂炮教學及VR實境體驗；鴿笭文教館則介紹遊客鹽水古早鴿笭文化、鴿笭DIY教學。另外2座倉庫則委外經營咖啡餐飲和農特產品中心

，另外建置光雕提供遊客夜間觀賞。

呂煌男表示，相關計畫近日已向文化局爭取經費，第1年預計投入500萬元，分3年施作。未來蜂炮體驗館完工後，可結合台糖自行車道規畫一日遊，民眾未來可騎乘鐵馬，沿著自行車道遊訪岸內糖廠，來到蜂炮體驗館試放蜂炮和製作鴿笭，還可騎到月津港欣賞鹽水八景，帶動地方觀光可期。

(中時 )