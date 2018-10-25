袁惟仁昏迷9天狀況進步 36萬醫藥費「他們」搶付清

袁惟仁上周在上海跌倒昏迷。（圖／中時資料照片）

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中時電子報
陸元琪在直播中澄清無意消費前夫。（圖／翻攝自陸元琪臉書）

50歲音樂人袁惟仁本月17日驚傳在上海飯店兩度跌倒昏迷，送往瑞金醫院醫治後，還發現腦瘤隱憂，前妻陸元琪早先帶著一雙兒女到上海探望他，並透露袁惟仁對家人聲音有反應，但仍在與病魔搏鬥中，今(25日)媒體報導袁惟仁的昏迷指數為7，醫生認為他進步狀況不錯，而袁惟仁的36萬台幣保證金，大陸節目組已先代為付清。

袁惟仁上周到上海錄製節目《星動亞洲》，17日驚傳因腦溢血在飯店內昏倒，緊急送往瑞金醫院開刀醫治後，目前住進重症病房，陸元琪第一時間帶著兒子、女兒到上海探望袁惟仁，兒子袁義發文透露爸爸病情，說：「謝謝你今天在我說加油之後把手舉起來，讓我知道你聽到我講話。」

而陸元琪則被目擊哭到鼻頭發紅、身形消瘦、面容憔悴，媒體報導經此次機會，陸元琪在病榻前與前婆婆、大姑和解，大家有志一同，目標是盼望袁惟仁早日康復，至於被酸消費前夫，陸元琪在直播中澄清：「我是普通的女人，只是在整理自己心情，也不需要消費倒下來的人。」

據《蘋果日報》報導，《星動亞洲》製作公司當時承諾會扛下袁惟仁在大陸的醫藥費，如今也說到做到，先付清了約台幣36萬的醫療保證金，袁惟仁目前除了對家人聲音有反應，也能感受到疼痛，醫生評估他的近況越來越好，距離能正常說話，也就是昏迷指數10，應是越來越近。

(中時電子報)

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