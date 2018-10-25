韓國瑜五場造勢大會 化網路聲量為支持人潮

國民黨高雄市長參選人韓國瑜。（本報資料照片）

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中時電子報
/綜合報導
高雄市長候選人韓國瑜將辦五場造勢大會，化網路聲量為支持人潮。

普悠瑪列車事故導致暫停競選活動3天後，藍綠陣營重啟所有競選活動，高雄市長候選人韓國瑜接下來將辦五場造勢大會：10月26日在鳳山區經武陸橋下舉辦「大鳳山地區」造勢大會、11月8日在美濃高美醫專操場舉辦「大旗山地區」的造勢活動以及11月14日在岡山筧橋路的岡山河堤公園舉辦「大岡山地區」造勢大會，這三場大會是陸戰大考驗，首先將支持者招喚出來，讓網路聲量實力轉換為看得見的支持人潮。

接著舉辦在11月17日「超級星期六」及11月23日「選前之夜」兩場造勢大會，激勵支持者大團結、大拉票，將支持化成選票，票票投入票匭，贏得高雄市長寶座，讓韓國瑜改變高雄市「又老又窮」的窘境。

韓國瑜明(26)日行程:

1.10:00韓國瑜、高思博合體電競「鬥陣特攻」。(地點：戰魂電競館，中山三路150號，從捷運獅甲站3號口入地下室)

2.15:00 高雄市各同鄉會韓國瑜之友會。(地點:高雄市黨部6樓)

3.16:30 雲林同鄉會之友會。(地點:高雄市黨部6樓)

4.18:30 李雅芬競選總部成立。(地點：翠屏里活動中心，德惠路55號）

5.19:30 高雄三山-大鳳山韓國瑜之友會。（地點:經武路50號-維新橋下）

(中時電子報)

林姿妙競選總部成立，韓國瑜到場站台，會場人潮擠滿滿。(楊佳穎攝)
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