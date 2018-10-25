高雄》綠媒老董︰韓國瑜光靠這項就打贏對手

2018年10月25日 20:43 中時電子報 黃麗蓉

高雄市長選戰最新民調，國民黨高雄市長候選人韓國瑜領先民進黨候選人陳其邁6.3%。綠媒董事長吳子嘉卻指出，韓、陳進入白熱化的PK盤，這事簡直有點莫名其妙。甚至直言韓國瑜光靠打屁就贏陳其邁，可說荒謬，讓他不禁替高雄人擔心。

吳子嘉不解，高市長選戰，藍綠怎會突然變成白熱化PK盤，因為陳其邁在高雄待了幾十年，是道道地地、土生土長的高雄政治人物、政治領袖，兼任過高雄市長、也有行政經驗，在中央任事過，當過總統府的副祕書長。韓國瑜則是賣菜賣了16年，突然間就消失政壇，然後跑回去高雄，幾個月竟變成白熱化的PK盤。

吳子嘉在政論節目《年代向錢看》上強調，他上個禮拜很認真地看了友台專訪韓國瑜，看了1小時發現韓國瑜只做一件事：打屁，他光靠打屁就贏了陳其邁，哪有這種事情，荒謬。並指出他現在比較替高雄人擔心，韓國瑜在1小時專訪中缺乏最重要的事情，就是選高雄市長，應要提出高雄的願景。

吳子嘉點出，高雄是一個非常困難的城市，在民進黨執政下，年輕人在高雄沒有未來，這是事實。民進黨在高雄做了非常多的建設，結果高雄的年輕人仍然沒有未來，也就是說，民進黨在高雄做了20年，沒有幫年輕人創造未來，年輕人的未來，就是要找到一份好的工作，安居樂業，能夠活下去，幫下一代做得更好如此而已。而這就是政府無能造成的，是結構性的問題，因台灣政府過去20年，就已經輕忽了年輕人。

(中時電子報)