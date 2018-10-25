台中》未來事件簿林佳龍大贏盧秀燕25塊 盧競總：微幅領先

2018年10月25日 20:52 中時 陳世宗

盧秀燕競總發言人吳皇昇（左二）說，支持度和實際投票才是真正關鍵，目前各大媒體民調盧秀燕皆微幅領先林佳龍。（陳世宗翻攝）

根據未來事件簿25日當選機率看好度，市長林佳龍以64塊領先國民黨立委盧秀燕的39塊，差距高達25塊。林佳龍表示，各家民調都會參考，自己內部進行的民調也穩定領先對手；他會持續做好市政並呈現政績。盧秀燕競選總部指出，支持度和實際的投票才是真正的關鍵，目前各大媒體民調皆呈現盧秀燕微幅領先。

媒體在25日在花博花舞館記者會後詢問林佳龍，對未來事件簿他的當選看好度領先盧秀燕25塊，有什麼看法？林佳龍說，各家民調方法論不太一樣，機構效益也有，但他都會參考，他自己做的民調都穩定領先對方。他不能因此放鬆，不會因任何民調而改變穩紮穩打的步調。

林佳龍認為，民調不管用各種方式，他都會參考，但也期待對手不要操作過頭，很明顯違反民調基本設計，將民調當文宣。民調對他來講，是了解民意修正策略而已，而不應把民調當選舉操作工具。

盧秀燕競總發言人吳皇昇說，未來事件交易所是以股票投資模式，來邀請參加的會員進行各候選人的預測，也就代表那是一種「看好度」，是預測性質，並非「支持度」，屬於真正的投票傾向。看好度的考量因素有多種，例如我們會考量執政者的行政資源、執政優勢等，這的確是挑戰者的劣勢。

吳皇昇指出，這一點總部了然於胸，盧秀燕一路走來猶如小蝦米對上大鯨魚，赤手空拳穿草鞋對抗巨量的執政資源，一直訴求真正的民意。

吳皇昇強調，支持度和實際的投票才是真正關鍵，目前各大媒體民調皆呈現盧秀燕微幅領先林佳龍，感謝民意的回饋，但選情非常緊繃，盧團隊未曾鬆懈，盧秀燕會繼續說明理念和願景，並勤跑基層，爭取更多市民的支持。

(中時 )