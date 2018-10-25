出遊就要睡好吃好！業者匯集上百種1泊2食專案75折起

日勝生加賀屋國際溫泉飯店的日式會席料理。（易遊網提供）

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日勝生加賀屋國際溫泉飯店的客房有愜意景緻。（易遊網）
台北美福大飯店獲得米其林推薦餐廳「米香」，以做工繁複的手路菜聞名。（易遊網提供）

許多人在選擇出遊住宿的飯店時，除了比較飯店設施，若有美味料理也是一大加分。據易遊網國內訂房銷售數據統計，訂購1泊2食的旅客，在近2年成長了2成以上，顯見有越來越多旅客，願意多花費來享受飯店美食。

易遊網旅客分析顯示，訂購含餐房型的旅客佔了85%，選擇含早方案主要是方便性的考量居多，而選擇1泊2食的旅客，通常會將享受飯店視為一個行程，便會多花時間在飯店設施或餐飲上，也更勤於比較飯店的口碑與評價，因此網路討論度高的飯店餐廳，旅客購買1泊2食的意願更高。像是台中林酒店的LV森林百匯，用餐環境氣派，加上網路熱薦波士頓龍蝦吃到飽，因此不少旅客訂購住宿時都選擇1泊2食。

看好泊食商機，易遊網國內訂房集合全台飯店，搭配飯店的人氣餐廳美食，獨家推出上百種1泊2食訂房專案，包含台北美福大飯店獲得米其林推薦餐廳「米香」，以做工繁複的手路菜聞名，1泊2食8888元起；日勝生加賀屋國際溫泉飯店則有精緻的日本會席料理，1泊2食1萬5840元起；台南桂田酒店的阿力海百匯自助餐，百道無國界料理加上每日現撈海鮮，1泊2食4699元起。比起訂房、餐廳分開訂，換算下來最少打了75折。

此外，即日起至11月11日止，易遊網發起「2018『食』尚飯店爭霸戰」票選活動，不論是高CP值的百匯自助餐、講求創意的異國佳餚、考驗主廚功力的無菜單料理，還是米其林推薦餐廳，讓民眾上網選出最想下榻哪間飯店饗美食，就有機會抽中知本老爺酒店、墾丁福容大飯店住宿券；此外，透過易遊網LINE@投票，還有國內訂房168折扣金的好康可拿。

(中時 )

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