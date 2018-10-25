袁詠儀《唐磚》扮王的女人霸氣外露

2018年10月25日 20:54 中時 洪秀瑛

男主角王天辰。（愛奇藝台灣站提供）

袁詠儀扮演長孫皇后與扮演帝王的張智堯。（愛奇藝台灣站提供）

張曉龍（右）。（愛奇藝台灣站提供）

張佳寧。（愛奇藝台灣站提供）

古裝大劇接連襲台，清朝追完追唐朝。愛奇藝自製穿越大劇《唐磚》將於10月29首播，《唐磚》網羅《如懿傳》穎妃（張佳寧飾）、慶嬪（于子洋飾）加入演出陣容，《如懿傳》大BOSS炩妃李純日前不忘在微博替后宮嬪妃們打氣：「穎妃娘娘和慶嬪娘娘這是去哪了？支持我的兩個小可愛。」

因《後宮甄嬛傳》溫太醫一角而在兩岸三地聲名大噪的張曉龍，除了是各大古裝劇禮儀指導專業戶，這次更於《唐磚》首度擔任總製片，而他另一個身分還是穎妃張佳寧的舅舅。發布會中更笑說是他逼張佳寧來演《唐磚》：「她要一來，我這個戲成(功)一半，因為這個確確實實非常難演的角色，然後也不討巧的腳色，我對她演戲比對自己自信的多。」遭一旁主持人虧說「可以了，我覺得誇得夠了」，笑翻眾人。

以《新不了情》和《金枝玉葉》兩度摘下香港電影金像獎影后的袁詠儀，此次在《唐磚》與老公張智霖的好麻吉張智堯合組最新帝后CP，兩人分別飾演長孫皇后與唐太宗李世民。有趣的是，兩人在戲外認識超過20年，袁詠儀戲中沒有打戲，但一停機就猛打張智堯，還自爆以前常跟導演毛遂自薦，希望導演加武打戲給她，但是很多導演一看到她就無情拒絕，逼得袁詠儀只好直接點名台下的導演祝東寧幫她加戲：「我等你啊。」袁詠儀這次飾演皇后也上了癮，發布會中直接喊話：「拍這部戲對我的儀態有很大的改進，因為我都不懂那些禮儀，所以拍了這戲我學了好多，可以繼續演皇后。

袁詠儀飾演皇后上了癮，喊話：「拍這部戲對我的儀態有很大的改進，因為我都不懂那些禮儀，所以拍了這戲我學了好多，可以繼續演皇后。」這次她的角色既聰明機智也心狠手辣，因她全心全意支持夫君李世民登上帝位，不惜助夫弒兄殺弟，血洗玄武門，又為保護兒子殺盡政敵。公布劇中演員名單時，曾發生美麗誤會。飾演李世民的張智堯，外型俊朗，而且跟袁詠儀的丈夫張智霖姓名只有一字之差，一度被以為夫妻檔同台演出，讓粉絲白歡喜一場。

《唐磚》改編自同名小說，故事講述現代考古隊員雲燁(王天辰飾)在沙漠遭遇不測後穿越至大唐盛世，機緣巧合下遇見與已故女友長相一樣的大唐公主李安瀾(張佳寧飾)，卻意外捲入宮廷爭鬥中，先後經歷一系列愛恨交織同時啼笑皆非的故事。總製片張曉龍更邀請許多圈內好友前來跨刀助陣，《甄嬛傳》槿汐姑姑孫茜、四阿哥王文杰，還有《瑯琊榜》最大反派夏江王永泉，卡司陣容堅強。《唐磚》自10月29日起於愛奇藝台灣站全網獨播。

(中時 )