別問很可怕！ 夢時代開趴400喪屍襲輕軌

2018年10月25日 21:17 中時 柯宗緯

夢時代FRIDAYS餐廳推出萬聖節應景餐點。（柯宗緯翻攝）

噓！別問很可怕，玩就對了！萬聖節即將到來，高雄夢時代開超狂趴，號召400位喪屍搭上輕軌列車，一路從西子灣搭到夢時代，提醒遊客可別嚇壞了，周六夜更邀請DJ以迷幻音樂，將萬聖趴帶到最熱血沸騰。

高雄夢時代迎接萬聖節到來，27、28日以墨西哥亡靈節圖騰及音樂元素，首度打造尖叫及趣味指數爆表的祭典派對，包括讓年輕人熱血沸騰的蒙面音樂秀、玩靈喪屍大遊行及玩靈陰樂派對；以及打造親子同樂的變裝造型秀及玩靈闖關活動，民眾不需特別出國，就能感受萬聖節的濃厚氣氛。

27日下午3點半，素人歌手裝扮成亡靈節特殊造型現身夢時代1樓幸福廣場演唱，帶給民眾視覺及聽覺的雙重享宴。

下午5點半的玩靈喪屍大遊行，號召近四百位民眾裝扮成喪屍模樣，從西子灣搭乘輕軌至夢時代狂歡。晚上6點半，邀請ICRT的DJ Chamber打頭陣，熱力揭開派對序幕，以音樂迷幻的魅力，帶領現場民眾來到祭典的最高峰。

28日下午2點，萌鬼出動，除了安排小朋友運用VR實境，體驗與骷髏們共舞外，還規劃結合魔術與肢體律動的兒童舞台劇，帶給孩子歡樂的萬聖節回憶。

夢時代玩靈陰樂祭栩栩如生的特殊裝容，是出自於14名正修科技大學化妝品與時尚彩妝系學生的巧手。

李同學表示，前期為活動試妝，挑戰了以『喪屍妝』、『鬼學生』、『鬼修女』及『鬼護士』為主題的特殊裝容，運用切割妝、爛肉妝及縫合妝來呈現腐爛裂開的大口，驚嚇指數滿分，同學們反應能發揮所學直呼過癮，還有同學開玩笑說「以後可以進軍好萊塢造型團隊了。」

夢時代表示，民眾參與活動的反應非常踴躍，「玩靈喪屍遊行」及「萌鬼派對」的報名組數已達活動上限，有興趣同樂的民眾可以直達水池廣場或五樓藍鯨館共襄盛舉。

另外，萬聖節期間，藍鯨館三樓T.G.I. FRIDAY'S夢時代店也推出節慶感十足的餐飲品項，如血手指雞柳、蝙蝠塚布朗尼、綠驚魂、補血站及假鬼假怪…等等，T.G.I. FRIDAY'S祭出節令限定優惠，即日起至10月底止，至餐廳消費、完成指定任務即有機會獲得千元餐券，於27、28、31日晚上七點後變裝吸血鬼入場，餐廳招待前20位民眾有趣又美味補血站與血手指雞柳。

(中時 )