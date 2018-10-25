每天喝200cc的「後山紅寶石」花茶 血脂濃度降2成

2018年10月25日 21:17 中時電子報 林郁庭 ／編輯、 康健雜誌 ／文 ／編輯、／文

每年10月下旬開始是洛神花的盛產期，全台各地都有零星栽培，尤以台東鹿野、卑南、金峰、太麻里為大宗，在山區迎風搖曳的艷紅嬌姿，使它有了「後山紅寶石」的美名。

就營養和保健觀點來看，洛神花也確實不負寶石稱號，富含類黃酮、花青素、原兒茶酸、異黃酮等成分，對人體有益。

．降血脂、保護心血管：

洛神花中的抗氧化成分，有降血脂、抑制低密度脂蛋白氧化、抑制血小板凝集、降低血栓形成的功效。中山醫學大學營養學系教授王進崑進一步研究發現，高血脂患者每天喝一杯200cc溫熱洛神花茶，當中約含250毫克類黃酮素，連續喝6個月後，血脂濃度降低超過兩成，血壓也降低，停喝2週後，血脂也僅微幅回升。

．抗皺美肌：

王進崑教授的研究團隊在研究中同時利用儀器測量受試者的皮膚，包括皺紋數量、深度，皮膚的保水和紅潤度，結果發現，喝洛神花茶的人皮膚皺紋深度降低5成，皮膚保水性和紅潤度則增加1成5。

．護肝：

洛神花裡的總多酚類物質可降低肝臟的氧化傷害、減少發炎與細胞壞死對肝臟造成的損傷，有助降低肝功能指數，有護肝效果。

．防癌：

中山醫學大學生化暨生物科技研究所教授王朝鐘研究發現，洛神花有抑制癌細胞生長、防癌、及輔助治療的效果，尤以血癌和胃癌的抑制更為顯著。

酸甜解膩好滋味

平時人們食用洛神花的紅豔部位，其實不是「花」，而是它的果實萼片，滋味酸澀，不適合直接生食，因此通常在採摘後曬乾泡製成花茶，或加入冰糖製成蜜餞、熬煮成果醬。

台東在地烹飪達人黃薇名也應金峰鄉公所邀請，以洛神花入菜，研發蔬菜手卷、洛神花雞湯、洛神花手工蛋捲等特色佳餚，她指出，洛神花的酸甜口感可解肉類油膩，並帶出肉質鮮美。

陽明春天蔬食創意料理主廚薛永鴻則以洛神花：冰糖：水＝1：2：1的比例熬煮洛神醬，為各式蔬食料理增色調味。

(中時電子報)