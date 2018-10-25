每天喝200cc的「後山紅寶石」花茶 血脂濃度降2成

每天喝200cc的「後山紅寶石」花茶 血脂濃度降2成。（圖／康健雜誌）

友善列印
中時電子報
／編輯、／文

每年10月下旬開始是洛神花的盛產期，全台各地都有零星栽培，尤以台東鹿野、卑南、金峰、太麻里為大宗，在山區迎風搖曳的艷紅嬌姿，使它有了「後山紅寶石」的美名。

就營養和保健觀點來看，洛神花也確實不負寶石稱號，富含類黃酮、花青素、原兒茶酸、異黃酮等成分，對人體有益。

．降血脂、保護心血管：

洛神花中的抗氧化成分，有降血脂、抑制低密度脂蛋白氧化、抑制血小板凝集、降低血栓形成的功效。中山醫學大學營養學系教授王進崑進一步研究發現，高血脂患者每天喝一杯200cc溫熱洛神花茶，當中約含250毫克類黃酮素，連續喝6個月後，血脂濃度降低超過兩成，血壓也降低，停喝2週後，血脂也僅微幅回升。

．抗皺美肌：

王進崑教授的研究團隊在研究中同時利用儀器測量受試者的皮膚，包括皺紋數量、深度，皮膚的保水和紅潤度，結果發現，喝洛神花茶的人皮膚皺紋深度降低5成，皮膚保水性和紅潤度則增加1成5。

．護肝：

洛神花裡的總多酚類物質可降低肝臟的氧化傷害、減少發炎與細胞壞死對肝臟造成的損傷，有助降低肝功能指數，有護肝效果。

．防癌：

中山醫學大學生化暨生物科技研究所教授王朝鐘研究發現，洛神花有抑制癌細胞生長、防癌、及輔助治療的效果，尤以血癌和胃癌的抑制更為顯著。

酸甜解膩好滋味

平時人們食用洛神花的紅豔部位，其實不是「花」，而是它的果實萼片，滋味酸澀，不適合直接生食，因此通常在採摘後曬乾泡製成花茶，或加入冰糖製成蜜餞、熬煮成果醬。

台東在地烹飪達人黃薇名也應金峰鄉公所邀請，以洛神花入菜，研發蔬菜手卷、洛神花雞湯、洛神花手工蛋捲等特色佳餚，她指出，洛神花的酸甜口感可解肉類油膩，並帶出肉質鮮美。

陽明春天蔬食創意料理主廚薛永鴻則以洛神花：冰糖：水＝1：2：1的比例熬煮洛神醬，為各式蔬食料理增色調味。

(中時電子報)

這３種症狀不是皮膚問題　是肝在喊救命
心跳愈快壽命愈短...每天健走15分鐘能改善！11/18康健樂活節，邀你一起走。免費報名
脂肪肝，是選錯晚餐造成的！
５種食物 幫助你脂肪肝out
胖得健不健康，關鍵在於肝臟脂肪

文章來源：※本文由《康健雜誌》授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章。

UNIQLO台中秀泰文心生活店明天開…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。