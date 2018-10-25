美國空軍咖啡杯貴達4萬元 國會要徹查

2018年10月25日 21:27 中時電子報 江飛宇

美國空軍有很多長途飛行的任務，在飛行過程中喝咖啡提神是很合理的，然而每年花在買咖啡杯的預算卻高達上萬美元，國會議員很在乎這些預算是怎麼編的，美國空軍承諾他們會用「修杯子」取代「買杯子」，但這個答案沒有講到重點，議員仍想知道什麼杯子那麼貴。

美國空軍時報(airforce times)報導，爭議的咖啡杯就是非常樸素的電熱杯，在長程飛行的運輸機與轟炸機都有，但是價格貴的離譜，以今年為例，美國空軍申購了25個杯子，單價是1只1280美元(新台幣3.9萬元)，總計花費大約3.2萬美元(新台幣99萬元)。光是加州特拉維斯空軍基地(Travis AFB)的第60運輸中隊在過去3年間，就花了近5.6萬美元(新台幣173萬元)來買杯子。

艾荷華州參議員查克．葛雷斯利(Chuck Grassley)對此質詢美國空軍高層，空軍部長希瑟．威爾森(Heather Wilson)解釋，每年都會有一些咖啡杯受損，原因出在它的塑膠手柄容易斷裂，但是原廠又沒有在換手柄，所以只能買新杯。現在空軍已經會用3D列印機來做手柄，這樣更換成本就能降至50美分(新台幣15元)。

但是葛雷斯利覺得這種回答顯然答非所問，他想知道的是杯子的成本真的有那麼高嗎？葛雷斯利在調查後發現，這種杯子不僅貴，而且每年都還在漲價。他指出， 2016年杯子的單價是693美元(新台幣2.1萬元)，這已經很誇張了，但是到了2017年漲成1280美元(新台幣3.9萬元)，又是怎麼回事?

威爾森部長告訴葛雷斯利，因為這個杯子是專門為連接飛機的電源系統而製造的，因此產量少。並且因為它連接到飛機上，所以替換件需要被美國聯邦航空局認證。電熱杯適用於KC-10、KC-135加油機、C-5、C-17運輸機上。但是，隨著飛機老化，要找到這些飛機的替換零件越來越難。

威爾森又解釋，零件的原材料也在上漲，自2016年以來，銅和鍍鉻成本增加了180％。

威爾森最後說，如果國會議員不滿意，她和參謀長戴夫．高登芬(Dave Goldfein)商量後，可以下令維修辦公室停止採購價格過高的物品。

葛雷斯利對威爾森的說詞都不滿意，表示他會繼續挖掘這個議題。他說：「我很欣賞空軍正在努力尋找節省資金的創新方案(用3D列印解決問題)，但仍然沒說清楚為什麼找不到更便宜的，不必貴到1,280美元的杯子。政府官員有責任有效率的使用納稅人的錢。」

(中時電子報)