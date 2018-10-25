搶好康優惠！7成7上班族 參戰周年慶

2018年10月25日 22:44 工商 劉馥瑜

百貨周年慶正如火如荼展開，1111人力銀行今（25）日公布最新調查，7成7的受訪上班族會投入年底周年慶購物大戰，包括實體及網路通路，平均會花6,691元；值得一提的是，顛覆以往女性愛購物的刻板印象，男性上班族周年慶檔期的平均消費金額7,286元，比女性多出12％。

1111人力銀行副總經理何啟聖說，男女消費模式及購物品項大不相同，一般來說，周年慶活動主要鎖定女性消費族群，但根據聯合信用卡中心去年的統計分析，男性消費者在周年慶期間雖然刷卡次數比女性少，但刷卡金額卻更高，從消費力前百分之一的刷卡大戶來看，男性平均刷卡金額也高於女性，消費力似更勝一籌。

調查並顯示，周年慶檔期上班族最愛搶購的商品，前5名依序是：服飾鞋包（57.04％）、美妝保健（53.52％）、民生用品（45.77％）、家電（20.42％）及各式票券（20.42％）。

至於偏好的消費通路，調查指出，有半數上班族會同時在實體、網路周年慶消費，另有約2成上班族較偏好網路，主要是已婚、有小孩的族群為主，原因是方便比價、節省時間、可宅配到府；僅不到1成的人偏好在實體周年慶消費，以未婚族群較高，原因是可確認品質、可立即取貨及親身體驗／試吃／試用。

不過，周年慶期間也是零售業最忙的時候。據1111調查，上班族認為周年慶期間最辛苦的工作人員，包括：百貨專櫃人員、宅配/物流人員、百貨清潔人員及美食街餐飲人員。

上述調查來自1111人力銀行「上班族購物行為調查」，時間自今年10月11～24日，總計回收有效樣本數1,110份，在95％信心水準下，誤差值為正負2.94個百分點。

(工商 )