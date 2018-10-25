搶好康優惠！7成7上班族 參戰周年慶

友善列印
工商

百貨周年慶正如火如荼展開，1111人力銀行今（25）日公布最新調查，7成7的受訪上班族會投入年底周年慶購物大戰，包括實體及網路通路，平均會花6,691元；值得一提的是，顛覆以往女性愛購物的刻板印象，男性上班族周年慶檔期的平均消費金額7,286元，比女性多出12％。

1111人力銀行副總經理何啟聖說，男女消費模式及購物品項大不相同，一般來說，周年慶活動主要鎖定女性消費族群，但根據聯合信用卡中心去年的統計分析，男性消費者在周年慶期間雖然刷卡次數比女性少，但刷卡金額卻更高，從消費力前百分之一的刷卡大戶來看，男性平均刷卡金額也高於女性，消費力似更勝一籌。

調查並顯示，周年慶檔期上班族最愛搶購的商品，前5名依序是：服飾鞋包（57.04％）、美妝保健（53.52％）、民生用品（45.77％）、家電（20.42％）及各式票券（20.42％）。

至於偏好的消費通路，調查指出，有半數上班族會同時在實體、網路周年慶消費，另有約2成上班族較偏好網路，主要是已婚、有小孩的族群為主，原因是方便比價、節省時間、可宅配到府；僅不到1成的人偏好在實體周年慶消費，以未婚族群較高，原因是可確認品質、可立即取貨及親身體驗／試吃／試用。

不過，周年慶期間也是零售業最忙的時候。據1111調查，上班族認為周年慶期間最辛苦的工作人員，包括：百貨專櫃人員、宅配/物流人員、百貨清潔人員及美食街餐飲人員。

上述調查來自1111人力銀行「上班族購物行為調查」，時間自今年10月11～24日，總計回收有效樣本數1,110份，在95％信心水準下，誤差值為正負2.94個百分點。

(工商 )

每天喝200cc的「後山紅寶石」花… 板橋大遠百週年慶 首日業績衝破…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。