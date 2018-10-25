板橋大遠百週年慶 首日業績衝破7.5億

板橋大遠百週年慶開跑首日，由遠東百貨總經理徐雪芳(後排中間白衣)、營運長林彰豊(後排右三)、板橋區總店長施智耀(後排右二)領軍造勢。圖／業者提供

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板橋大遠百週年慶開跑首日巧遇萬聖節前夕，百萬小童變裝討糖，由遠東百貨總經理徐雪芳(後排中間白衣)、板橋區總店長施智耀(後排右二)帶頭Trick or Treat！圖／業者提供

板橋大遠百週年慶今開跑！業者表示，一早就吸引上千名消費者在館外排隊，限量排隊化妝品開賣15分鐘銷售一空，更出現1位千萬刷手、11位百萬刷手搶進下單，主要集中珠寶、化妝品、寢具、名錶配件等商品，創造首日業績突破7.5億，成長10％的好成績。

此外，百貨各品類也有10～40％不等的業績成長。業者表示，在蘋果商機帶動下，數位3C類成長40%；休閒男裝品牌商品齊全，堪稱新北最具規模的運動潮流大店，在大品牌推出優惠下，業績也成長30％。

另，化妝品為週年慶主打強項，今年推出多款獨家限量商品，組數備貨量都較去年增加20％，最低下殺3.2折，帶動化妝品業績成長16％。精品在改裝效益帶動下，引進全館9成新北獨家品牌，業績成長15％。

此外，天氣效益持續發燒，下週首度低溫侵台，秋冬寢具類、大衣類商品跑得特別快，價格優惠也特別搶手，成為熱銷燒品，尤其以戶外休閒運動類的機能性大衣、風衣成長30％，寢具成長10％。

業者指出，板橋大遠百搭配14家指定銀行卡刷滿5,000送250，1萬送500，祭出18％的高回饋率，衝出好成績，預估接下來週休假期，週年慶熱度持續發燒，將帶動整體來客數約成長10％。

(工商 )

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