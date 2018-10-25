全國首創GPS＋SOS失智服務　屏縣府推出「屏安福D＋卡」驚豔外國學者

屏縣府25日在高齡失智宜居社區規畫國際工作坊中，發表全國首創、專為長者設計有GPS定位及SOS按鈕的「屏安福D＋卡」。（謝佳潾攝）

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屏縣府25日在高齡失智宜居社區規畫國際工作坊中，發表全國首創、專為長者設計有GPS定位及SOS按鈕的「屏安福D＋卡」。（謝佳潾攝）

屏縣府25日在屏東客家文物館舉辦高齡失智宜居社區規畫國際工作坊，會中不僅齊聚英國、香港學者討論親老等議題，縣長潘孟安還發表全國首創、專為長者設計有GPS定位及SOS按鈕的「屏安福D+卡」，此讓全場學者及長輩驚艷不已。

屏縣府表示，「屏安福D+卡」是由縣府與智慧時尚、中華電信合作推出的，並以西勢村作為示範點，透過高齡失智宜居社區計畫的健康照護機制、微定位技術與WiFi技術應用，讓長者安心走出戶外，增進身心健康與社交聯繫。

智慧時尚指出，D+卡是一個平安符式樣的短距感應卡片，目前推出的第一版是名片大小的卡片，背面可做為健保卡的卡匣，長者隨身佩戴後，不但可於規劃的區域內做到室內、室外的定位，避免長者走出安全範圍，或在廁所久待無法發現，此外還提供SOS按鈕，在規劃的區域內，壓下後即可呼救。

智慧時尚說，D+卡是為長者所需而設計，所以功能上非常親老，如蓄電量長達1年，同時能記錄健康指數並儲存雲端，且使用第一年免費，之後每月租費150元，將經濟負擔降到最低。

潘孟安說，此全國首創技術之所以挑在西勢村，就盼運用客家庄互助共融的特性，以忠義祠、客家文物館及失智照護中心為蛋黃區打造「高齡樂智友善示範社區」，營造社區成為共餐、共學、共養、共享的共好失智友善社區。

(中時 )

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