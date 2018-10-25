達達港水岸環境場域完工　竹田糶糴盼昔日風華帶動觀光

2018年10月25日 22:37 中時 謝佳潾

竹田鄉糶糴村達達港水岸環境場域工程完工，不僅保存六堆客家文化，更有望提高在地觀光。（謝佳潾攝）

竹田鄉糶糴村達達港水岸環境場域工程完工，不少居民藉景尋找兒時記憶。（謝佳潾攝）

竹田鄉糶糴村達達港水岸環境場域工程完工，不少居民藉景尋找兒時記憶。（謝佳潾攝）

竹田鄉糶糴村達達港水岸環境場域工程完工，不少居民藉景尋找兒時記憶。（謝佳潾攝）

屏縣府在年初進行「竹田鄉糶糴村達達港水岸環境場域工程案」，針對敬字亭、糧碑伯公及水閘門等歷史場域進行修復，歷經9個月後終於25日完工，達達港不僅成功結合水環境、傳統聚落、地方特色人文及產業，也成為客庄營造的新典範，更有望提升在地觀光。

竹田鄉公所指出，糶糴村因地利之便，早年是六堆地區的米穀買賣中心，從糶糴出口的米，都需裝船、利用龍頸溪的水路運輸到東港，再換裝大船出港，因此達達港形成，堪稱是南部客家經濟活動的重要入口，也是六堆客家米榖雜糧買賣集散地。

日據時期，達達港因鐵路建設而沒落，但清澈的流水依舊是許多竹田人的美好回憶，老一輩的居民都忘不了年少時跳下達達港愜意游泳的美好回憶，但1970年代因養豬業起來，達達港難逃被汙染的命運，多年來臭氣沖天，居民無不期待政府能改善環境、重現當年風華。

客家事務處指出，修復工程的完成，是將客家文化的保存意識，透過竹田鄉當地實體文化資產保存的概念，轉化為本地居民對客家文化的重視與珍惜。

屏縣府強調，達達港的優質親水空間，將結合周邊景點如竹田驛園、竹田車站、六堆忠義祠、西勢客家文物館及單車鐵道自行車道等重要客家文化景點資源，藉此帶動客庄產業、觀光的動能，串聯起竹田鄉的生態地景與旅遊的規畫。

(中時 )