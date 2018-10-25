日本名古屋市立名東高校參訪竹林中學

2018年10月25日 22:46 中時 葉書宏

日本名古屋市立名東高校國際英語科高二師生25日參訪新北市竹林中學。（葉書宏翻攝）

日本名古屋市立名東高校國際英語科高二師生25日參訪新北市竹林中學。（葉書宏翻攝）

日本名古屋市立名東高校國際英語科高二師生25日參訪新北市竹林中學。（葉書宏翻攝）

日本名古屋市立名東高校國際英語科高二師生25日參訪新北市竹林中學。（葉書宏翻攝）

日本名古屋市立名東高校國際英語科高二師生25日參訪新北市竹林中學。（葉書宏翻攝）

為促進國際教育交流，日本名古屋市立名東高校國際英語科高二師生海外修學旅遊，在校長水野基行率領下，一行三十餘人於25日上午參訪新北市私立竹林中學，兩校學生透過英語課程觀摩進行充分交流，互相學習，另外藉由英語歌唱表演、校園參觀的互動機會，拓展同學們不同視野。

竹林中學校長顏麗珠率領該校師生熱烈歡迎來訪的名東高校訪問團，致詞時，顏校長除表示歡迎名東高校的來訪外，也向訪問團介紹竹林簡史，說明竹林是一所具有50年悠久歷史、校譽卓著的校。名東高校水野校長則對竹林中學的招待表示相當感謝，也指出來到竹林參訪，具有相當重要的學習內涵。名東高校學生是第一次訪臺，而訪臺行程中只選擇竹林為唯一參訪的學校。

雙方學生代表也分別上台以英語致詞。竹林中學王語慧同學以流利的英語在致詞中說，對於名東高校朋友們的來訪早已期盼多日，也迫不及待地想把竹林中學的好介紹給大家，衷心希望能把自己在竹林所享受的快樂生活和學習經驗分享給名東的同學，同時希望利用這樣難得的機會，與小客人們能結為好友並充分交換所思、所想以及對世界的觀點。

名東高校學生代表森近慶志郎則簡潔有力的感謝竹林的招待，並表示相當興奮能進行這一次的參訪。

兩校學生也分別準備了精采的英語歌唱表演，互相表達歡迎和感謝之意。雙方在交換禮物之後，竹林中學同學即陪同名東高校來訪學生參觀校園，名東學生在校園中看到許多未曾見過的事物、校園的動態，都非常好奇地頻頻詢問，了解之後也相當滿意地猛點頭。參觀完校園，竹林還特別安排英文話劇課程及英文歌唱練習，讓名東高校同學也能體驗竹林的英語教學，名東同學對竹林的英語教學感到相當有趣，也極為投入課程活動中。

顏麗珠指出，參訪活動全程透過英語交流，學校努力營造英語使用情境，讓學生接受不同文化衝擊，培養國際視野，學生平日英語學習成效在此充分展現，看到學生充滿自信的運用英語，可說意義相當深遠。

(中時 )