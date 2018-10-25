黑面琵鷺2幼雛韓國出生 今飛來台過冬

台南市七股區頂山賞鳥亭最近吸引許多黑面琵鷺棲息覓食。（台南市生態保育學會提供）

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韓國飛來的「黑琵新生兒」「V55」。（台南市生態保育學會提供）

近日超過千隻黑面琵鷺來台過冬，其中台南市生態保育學會保育人員發現，2隻編號分別為「V55」和「V71」的黑面琵鷺，皆為今年5月在韓國出生，如今兩隻黑琵寶寶皆已成長茁壯，能夠跨海飛翔來台，也讓許多賞鳥者拍下珍貴畫面。

台南市生態保育學會榮譽理事長邱仁武表示，2018黑面琵鷺保育季日前開幕當天，台南地區包括七股黑面琵鷺保護區、頂山賞鳥亭、四草野生動物保護區等地區的黑面琵鷺就已經突破1000隻，這幾天保護區第一賞鳥亭至少聚集400多隻的黑琵在曾文溪口的棲息地，頂山賞鳥亭也有300隻黑琵棲息覓食，吸引許多愛鳥人士參觀及拍攝。

邱仁武說，24日上午台南市生態保育學會副總幹事黃永豐及拍鳥人士黃三明等人，在七股頂山賞鳥亭發現，有繫掛腳環編號「V55」及「V71」兩隻黑面琵鷺，經過查詢資料發現這是今年才在韓國出生的「黑琵新生兒」，其中「V55」是今年5月18日才出生後被繫放追蹤，已經順利飛來台灣度冬。

邱仁武表示，拍鳥人士在現場還看到的「H02」、「H33」也都是在韓國繫放的黑琵，其中「Ｈ33」是2015年被繫放的。

邱仁武說，每年9月底至10月間陸續非來台灣度冬的黑面琵鷺，2、3月陸續配對後，4月上旬飛回韓國，5月出生後，10月再飛抵台灣度冬，這是黑面琵鷺的生態喜事，也是生命的喜悅，許多拍鳥人員都說蠻感動。

(中時 )

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