中職》陳重羽多功能守備受青睞 養生飲食備戰台灣大賽

2018年10月25日 22:51 中時電子報 鍾亞芳 /綜合報導 /綜合報導

統一獅新秀捕手陳重羽季後挑戰賽前因染上腸胃炎而無法出賽，今天（25日）統一公佈台灣大賽28人名單，身體已經康復的陳重羽名列其中，期待自己可以並肩與隊友一起打下總冠軍，陳重羽現在也更注意自己的飲食，「現在吃得很養生。」

一直深信自己能進入季後挑戰賽28人名單，也期待自己能在關鍵戰役貢獻己力，陳重羽例行賽時就以此為目標調整自己，不料挑戰賽前夕卻因為腸胃炎而遭到教練團割愛，陳重羽除了遺憾，也提醒自己，以後要更小心照顧自己。

挑戰賽雖不能上場奮戰，但陳重羽以隨隊球員身份場邊觀戰，也感受到季後賽高張力的緊張氛圍，「感覺滿緊張的，雖然我們比較年輕，經驗不如對手豐富，但是經過去年的失敗，今年大家想贏的決心又更強了。」他說。

今天台灣大賽28人正式名單公佈後，陳重羽看到後才確定自己真的入選，早已準備好上戰場的他透露，心情沒有太大起伏，「我不會緊張，比起來比較期待！很謝謝教練團把我帶進台灣大賽，教練有跟我說過，我可能會蹲捕、也會守外野。」

陳重羽去年守備以外野為主，本季雖為球隊主戰捕手，但也有代班外野的經驗，這次挑戰賽獅隊2捕林祐樂、郭峻偉表現突出，陳重羽則說：「不論守哪裡，只要上場我就會把握住每次機會，能不能先發是其次，球隊能贏球最重要！」

日前在挑戰賽前夕因腸胃炎而被移出28人名單，陳重羽透露，現在對於飲食更加小心仔細，大多食用同一間連鎖餐飲店，「現在我都吃得很養生。」雖以輕鬆的語氣笑著說出這段話，但也顯示陳重羽不願重蹈覆轍的決心。

統一獅台灣大賽28人名單如下

投手12人：陳韻文、江辰晏、林子崴、瑞安、羅里奇、安狄、邱浩鈞、黃竣彥、王鏡銘、傅于剛、施子謙、江承峰。

捕手3人：林祐樂、郭峻偉、陳重羽。

內野手8人：郭阜林、黃恩賜、陳鏞基、楊家維、陳傑憲、潘彥廷、買嘉儀、高國慶。

外野手5人：唐肇廷、鄭鎧文、蘇智傑、潘武雄、莊駿凱。

隨隊球員：賴泊凱、羅國龍、張竣凱、朱元勤。

(中時電子報)