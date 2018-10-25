雙宋《太陽的後裔》太轟動 公視赴韓KBS取經

宋仲基與宋慧喬主演的《太陽的後裔》轟動一時。（ 資料照）

友善列印
中時
宋仲基與宋慧喬因戲結為夫妻。（ 資料照）
雙方簽署備忘錄。（公視提供）
公視總經理擔任主講人。（公視提供）

公共電視與國際接軌，總經理曹文傑日前代表參與國際公共廣播組織（Public Broadcasting International，簡稱PBI），分享台灣公視數位發展與節目開發經驗；更攜手韓國公視KBS（Korean Broadcasting System）簽訂合作備忘錄，促進雙邊媒體交流。

PBI年度會議前天於韓國首爾展開，今年由韓國KBS承辦，會議廣邀全球公共廣電業者，討論媒體電視的現況與發展。台灣公視總經理曹文傑24日應大會邀請主講「台灣公視因應數位潮流的內容發展策略」，分享公視結合數位新技術，帶動本土視聽產業，共同開發節目內容成功案例，獲國際媒體同業一致肯定。

公視也藉此國際影視交流機會，於10月23日與韓國KBS簽署雙方合作備忘錄，奠定台韓影視交流基礎。備忘錄內容包含加強未來與韓國KBS的新聞、影視內容與節目製播技術的雙向交流，開拓台韓影視圈的國際新視野。

公視長期深耕與開發原創戲劇與節目，成為台灣影視產業的創新基地，累積時代劇、紀錄片、公視人生劇展／學生劇展、兒少節目等豐厚的影視資源；韓國KBS於戲劇努力，國際有目共睹，曾於2年前推出人氣作品《太陽的後裔》，轟動亞洲影視圈，希望未來藉由雙方多面向合作，吸取韓國影視產業的創作模式，更同步將臺灣原創影視的創意能量推廣至國際平台，增進臺灣、韓國民眾對彼此文化的認識與瞭解。

(中時 )

張語噥獲導演高度肯定！ 「太勾… 恭喜！八三夭團員升格當爸 感性…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。