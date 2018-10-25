雙宋《太陽的後裔》太轟動 公視赴韓KBS取經

2018年10月25日 22:57 中時 洪秀瑛

宋仲基與宋慧喬因戲結為夫妻。（ 資料照）

雙方簽署備忘錄。（公視提供）

公視總經理擔任主講人。（公視提供）

公共電視與國際接軌，總經理曹文傑日前代表參與國際公共廣播組織（Public Broadcasting International，簡稱PBI），分享台灣公視數位發展與節目開發經驗；更攜手韓國公視KBS（Korean Broadcasting System）簽訂合作備忘錄，促進雙邊媒體交流。

PBI年度會議前天於韓國首爾展開，今年由韓國KBS承辦，會議廣邀全球公共廣電業者，討論媒體電視的現況與發展。台灣公視總經理曹文傑24日應大會邀請主講「台灣公視因應數位潮流的內容發展策略」，分享公視結合數位新技術，帶動本土視聽產業，共同開發節目內容成功案例，獲國際媒體同業一致肯定。

公視也藉此國際影視交流機會，於10月23日與韓國KBS簽署雙方合作備忘錄，奠定台韓影視交流基礎。備忘錄內容包含加強未來與韓國KBS的新聞、影視內容與節目製播技術的雙向交流，開拓台韓影視圈的國際新視野。

公視長期深耕與開發原創戲劇與節目，成為台灣影視產業的創新基地，累積時代劇、紀錄片、公視人生劇展／學生劇展、兒少節目等豐厚的影視資源；韓國KBS於戲劇努力，國際有目共睹，曾於2年前推出人氣作品《太陽的後裔》，轟動亞洲影視圈，希望未來藉由雙方多面向合作，吸取韓國影視產業的創作模式，更同步將臺灣原創影視的創意能量推廣至國際平台，增進臺灣、韓國民眾對彼此文化的認識與瞭解。

(中時 )