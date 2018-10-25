泰籍美女來台就讀首府大學 代言新市毛豆節

2018年10月25日 23:05 中時 李其樺

來自泰國曼谷的王勵香今年來台就讀首府大學觀光系，黝黑肌膚卻擁有甜美笑容，今年更入選新市毛豆小姐，首位外籍女性為台灣毛豆代言，扮演最佳的「觀光大使」，校長戴文雄稱讚，勵香從剛進校園時羞澀、木訥的模樣，到現在充滿自信的風采，她的成長可成為外籍生學習的榜樣。

台灣首府大學共有4位學生參加2018年新市毛豆小姐、先生選拔，初選後分別是觀光系王勵香、餐旅系郭慧甄及徐永杰三人入選決賽。其中入選之唯一一位外籍生則是來自泰國曼谷的王勵香，她除了穩健的台風及充滿自信的表達能力贏得評審的好感外，一襲泰國傳統服裝也是驚艷全場。

觀光業在泰國一直是重要的產業，王勵香在泰國就讀高中時就想要把中文學好，做一位傑出的觀光從業人員，高二時曾到北京做交換生，學習半年的中文，畢業後決定到台灣學中文，並學習如何成為一位觀光大使，於是選擇台灣首府大學觀光事業管理學系就讀。

王勵香表示，剛到台灣還不適應，加上中文學習已停頓一年，明顯退化，最初上課時老師在台上授課，一句中文都聽不懂，後來慢慢學習，找回過去的中文底子，才開始能與本地生溝通。克服語言障礙後，加入國際學生社團及親善大使團，讓她有更多學習的機會。

校長戴文雄表示，本校目前外籍生以印尼生居多，1年前見到勵香同學，第一印象覺得她是一位相當青澀的泰國女孩，沒想到1年後，在言談中也充滿自信，笑容可掬，對師長有禮貌，她的成長相信足以成為外籍生學習的榜樣。

(中時 )