「以核養綠」影響國際 德國出現「核自豪」運動

2018年10月25日 23:12 中時電子報 江飛宇

「以核養綠」公投在數度波折之後終於成案，確定是今年大選的10案，這場罕見的勝利影響到歐洲的德國，一群德國重視環保的民眾，也發動「核自豪」(Nuclear Pride Fest)運動，希望德國的主政者能夠重新將核能，納入未來的能源規畫。

世界核能新聞(WNN)網站在10月24日的首頁放上以核養綠的報導，提到核能流言終結者(Nuclear Myth-Busters)黃士修推動這場公投，詳細提到台灣的公投流程：

先必須獲得2000份提案書，然後才能獲得第一階段許可，接下來花費6個月的時間收集更多公民連署。報導寫道，這場擁核活動在3月就提交了連署，但直到7月份才獲得公民連署許可，因此走的比其他公投更困難。

世界核能新聞提到台灣的以核養綠運動。(圖/WNN)

報導也提到前總統馬英九贊同公投，並有更多的擁核環保人士的加入。終於9月6日向中選會(CEC)發出了31.5萬份連署書； 9月13日又追加2.4萬份，但是中選會拒絕接納、黃士修絕食抗議140小時送醫，以及國際環保人士、知名科學家(指的是麥可‧謝倫伯格和唐獎得主詹姆士‧漢森)的關注。

富比士雜誌(forbes)也刊登載國際知名環保人士，麥可‧謝倫伯格（Michael Shellenberger）的撰文，提到因為台灣發起的以核養綠運動，影響德國公眾對核能的再思考，他們在10月21日，於德國慕尼黑市舉行了一場「核自豪」(Nuclear Pride Fest)的擁核運動。

週日來自歐洲各地的200多名擁核活動家，聚集慕尼黑市中央的瑪利亞廣場(Marienplatz)，大聲的喊著「我擁核」，以抗議德國社會對核能的偏見，他們用彩繪氣球、花卉，樹木還有一隻名為Melty的北極熊吉祥物。節目包括歌曲、演講、核能科學影片，說明關閉核電廠造成的空氣污染，比核輻射更致命的多。攤位還提供免費的香蕉，並說明一堆香蕉的輻射量，可能比生活在核電廠附近還要多，呼籲公眾對核電廠的恐慌都是無謂的。

來自丹麥的擁核組織「潔能消息」(Ren Energi Oplysning)的主辦者蕾貝卡．拉夫特‧波阿斯(Rebecca Lohfert Boas)說：「我很驚喜台灣的擁核運動取得了重大勝利，這非常鼓舞人心。」

「核自豪」運動的前一天，德國商業報(Handelsblott)承認，德國的碳排量連續九年沒有減少，而且自1990年以來，運輸車輛的碳排也沒有下降。雖然德國總是嘲諷美國總統川普不知環保，但商業報指出，「美國在相對和絕對數量上的減排，仍然表現的比德國進步。」

但是，德國的反核力量很深厚，並不是所有新聞都中立客觀。慕尼黑最大的報南德意志報，就把「核自豪」運動說成「一場奇怪的運動」，並且說「如果核電廠出事，他們在乎的一切都會倒下了。」

所幸「核自豪」運動也得到德國主要媒體「世界報」(Die Welt)的公正報導，提到「第二批氣候保護者試圖引起人們的注意：他們並不是抗議政府要關閉什麼，而是希望開啟….核能電廠要開啟。」

台灣以核養綠公投的勝利，對於國際的擁核團體都是振奮的消息，特別是德國，看似是全歐洲最堅定的反核堡壘，終於出現了裂縫。

(中時電子報)