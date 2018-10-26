3年異國求藝 手作義式窯烤披薩飄香新化

2018年10月26日 07:20 中時 李其樺

德式香腸披薩偏重口味，很受年輕族群歡迎。（李其樺翻攝）

招牌「羅馬戰士」為南洋沙爹雞和西西里海鮮兩種口味拼貼而成，為店內人氣餐點。（李其樺翻攝）

黑松露野菇披薩使用夏季黑松露和多種食材，也是店內人氣商品。（李其樺翻攝）

Pa Pa Yummy柴燒美食基地自行設計石窯，披薩只要現烤2分鐘就能出爐。（李其樺攝）

Pa Pa Yummy柴燒美食基地近年與新化農會結合舉辦窯烤美食公益活動，披薩手藝受到前台南市長賴清德（左）肯定。（李其樺攝）

新化Pa Pa Yummy柴燒美食基地老闆蔡政勳曾赴義大利學藝，3年前學成歸國後在新化中正老街開店，手作窯烤披薩遵循傳統義式工法，不僅口味多樣，而且使用莫札瑞拉起士和橄欖油做出的披薩口感清爽不油膩，讓不少來新化觀光的遊客上門品嘗異國美味。

蔡政勳今年42歲，過去曾先後從事麵包烘焙和銷售業務，他說曾經在台中吃到標榜正宗義式披薩，為義式披薩的美味所著迷，4年前他和太太、表妹三人赴義大利米蘭學藝；3年前回國在新化家鄉開店，命名為Pa Pa Yummy柴燒美食基地。

蔡政勳說，為了完整呈現義式披薩原汁原味，他特自行設計組裝石窯；另外，不同必勝客等連鎖店製作的美式披薩加入糖、蛋等材料，他店裡做的每張披薩都使用最高級的莫札瑞拉起士和橄欖油，加上市場採買的新鮮食材，經石窯烘烤2分鐘後，餅皮酥脆有嚼勁，口感清爽不油膩，讓大家能夠吃到正宗義大利披薩的美味。

Pa Pa Yummy柴燒美食基地分為10吋披薩和12吋披薩，其中最受歡迎的是「羅馬戰士」，為南洋沙爹雞和西西里海鮮兩種口味拼貼而成；另外，還有瑪格莉特披薩、黑松露野菇披薩和德式香腸披薩都很受客人歡迎。

除了披薩，在Pa Pa Yummy柴燒美食基地還能吃到義大利麵、燉飯和德國豬腳等多樣異國料理，每逢假日店內壁高朋滿座，有不少外縣市遊客慕名而來，成為新化老街人氣夯店。

此外Pa Pa Yummy柴燒美食基地近年與新化農會結合，辦理公益窯烤活動，利用在地食材開發出地瓜披薩風味餐，連前台南市長賴清德品嘗後也對店家手藝給予肯定。

Pa Pa Yummy柴燒美食基地

地址：台南市新化區中正路301-3號

電話：06-5903595

營業時間：平日周二至周五上午1130-15:00，下午17:30-21:00。周六至周日上午 11:30-15:30，下午17:00-21:00。週一公休，逢連假店休則自動順延一天。

菜單：瑪格麗特、田園蔬食、夏威夷、黑松露野菇、德式香腸披薩皆259至339元；美國紐約、羅馬假期和羅馬戰士369至499元；Papa紅酒燉牛肉飯、櫻桃鴨奶油義大利麵皆280元、德國豬腳599元。

(中時 )