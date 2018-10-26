龜吼「保育互動遊戲屋」 真人娃娃機等你來挑戰

民眾排隊參加真人娃娃機體驗。(新北市漁業處提供)

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中時電子報
綜合報導

萬里蟹季節到來，新北市政府今年別出心裁，將時下年輕人最愛的夾娃娃機結合萬里蟹活動，在龜吼漁港的螃蟹公園設置大型真人娃娃機，用螃蟹玩偶教導民眾「捉大放小」的保育觀念，9月15日設置至今，每到假日總是吸引許多人潮來挑戰，活動在11月4日就要結束，趕快把握時間來挑戰！另外，在龜吼漁港周邊有「蟹蟹，萬里遊你真好」拍照打卡優惠活動，11月4日前上傳照片就能享好康！

民眾參加真人娃娃機體驗。(新北市漁業處提供)

真人娃娃機人氣旺 還有萌度破表Zenbo來助陣

新北市政府漁業及漁港事業管理處長汪昭華說，每年萬里蟹季節吸引不少民眾攜家帶眷來萬里品嚐美食，過去曾舉辦「萬里蟹品牌故事館」，讓民眾在充滿視覺效果與影音互動的創意場域中，體驗捕蟹漁夫的海海人生及學習漁夫私房料理，受到大小朋友歡迎。今年活動更升級，由於近期娃娃機盛行，特地在龜吼漁港螃蟹公園的遊戲屋，打造真人大型夾娃娃機，擺放標有積分大小螃蟹玩偶各30隻，只要民眾夾到大螃蟹就得分，小螃蟹反而扣分，依得分來贈送紀念品，以寓教於樂方式，教導民眾海洋保育及避免漁業資源枯竭的觀念。

民眾參觀捕蟹漁具。(新北市漁業處提供)

互動遊戲屋開放時間為9月15日到11月4日的例假日11時至18時，這裡除了可以挑戰真人娃娃機，還可以參觀捕蟹漁具，並跟今年首度引入的智慧型機器人Zenbo一起互動，內建豐富萬里蟹故事以及教材的Zenbo，會說許多萬里蟹的故事給大家聽，也是超高人氣，吸引許多民眾來互動！

「蟹蟹，萬里遊你真好」活動。(新北市漁業處提供)

好康報你知 合照上傳現場享優惠還能抽獎拿好禮

系列活動除了龜吼漁港螃蟹公園裡的互動遊戲，龜吼漁港周邊市集、餐廳及遊戲屋等現場還有「蟹蟹，萬里遊你真好」活動， 11月4日前只要與活動標誌合照上傳，即可現場享有指定餐廳優惠招待，上傳粉絲團指定貼文更可以參加抽獎活動，有機會可以獲得飯店住宿券、生鮮活蟹與萬里蟹料理！這麼好玩好吃又好康的活動，還不趕快來參加！

相關資訊請參考：

(中時電子報)

萬里蟹官網
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