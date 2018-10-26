普悠瑪事故爆台鐡改革有玄機!？ 黃創夏：讓人心驚膽寒

2018年10月26日 00:03 中時電子報 郭匡超 /綜合報導 /綜合報導

普悠瑪6432次列車21日發生出軌翻覆意外，肇事主因發現台鐵擬將全部責任推給尤姓司機，引發輿情憤怒。人事究責方面，台鐵局長鹿潔身已請辭獲准。資深媒體人黃創夏卻指出，「執政黨特定派系『槍口對內』，要求『有外部力量進入台鐡，才能改革⋯⋯』卻讓人心驚膽寒！」

黃創夏在臉書提醒網友別忘了臺北農產運銷公司總經理之爭，他指出，「當時也是鼓吹『改革北農』，然後，就有了一個吳音寧⋯⋯。」吳音寧日後惹出「拒絕議會質詢」諸多事端，及菜價低拍影響農民收益問題，讓黃創夏對「執政黨特定派系『槍口對內』，要求『有外部力量進入台鐡，才能改革⋯⋯』」說法，感覺事情發展可能有異。他表示，「我們小小百姓要求追究普悠瑪事故真相，是希望『Never Again ！』」。

臺北農產運銷公司總經理人事之鬥爭，在蔡英文政府執政後，支持民進黨的台灣農村陣線成員紛紛安插政府要職，如陳仲吉當上農委會副主委、蔡培慧當上立法委員、詹順貴當上環保署副署長，曾旭正當上國發會副主委，姚量議當上中央畜產會副執行長，吳音寧則當上北農總經理。為了北農總經理位子，民進黨發動立委、議員圍剿當時北農總經理韓國瑜，逼他下台。

所以，普悠瑪重大事故後，民進黨立委段宜康稱「台鐵高層都得負責。行政院一面調查；一面應籌組重整小組進駐台鐵」，讓黃創夏驚覺吳音寧案例可能再出現，特定派系藉口「改革」，做的卻是「搶位子」的政治分贓醜事。

(中時電子報)