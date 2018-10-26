易疲勞肩頸痛？環球小姐御用營養師：多吃它就對了

2018年10月26日 00:02 中時電子報 莊楚雯

除了缺鐵會容易疲勞之外，「維生素B群不足」也是導致疲勞的原因，因為維生素B群可是啟動身體能量的關鍵營養素！日本環球小姐御用營養師細川桃表示，維生素B「群」代表著B1、B2、葉酸等八大種類，每一種都有將不同營養素轉化成能量的功能。而攝取所有維生素B群最多的食物，主要有貝類、豬肉、胚芽米、糙米等。

早安健康報導，細川桃說道維生素B1能把醣類轉換成能量，如果身體缺乏維生素B1，攝取的醣類就會變成「疲勞物質」，不能變成身體的能量，也就會感覺越來越累、越提不起勁。

細川桃指出，一般人最容易缺乏「維生素B1」，且職業婦女的缺乏率高達95%，許多女性吃的食物，有5%都是缺乏維生素B1的零嘴、酒類，不只無法變成能量，還變相堆積脂肪、疲勞物質，導致自己陷入越吃越疲勞的惡性循環中。

此外，八大維生素B群有相輔相成的作用，欠缺任何一種整體效果都會變差，因此多吃貝類、豬肉、胚芽米、糙米等富含維生素B群的食物，就能改善疲勞，讓身體獲得更多能量，變得有精神。

想改善肩頸、眼睛疲勞？那就多吃貝類吧

細川桃表示，肩膀僵硬、腰痛、眼睛痠是常見的疲勞症狀，屬於「肌肉性」疼痛，是在末梢神經受損時發生。細川桃解釋，當人長時間保持相同姿勢，使肌肉僵硬、傷害到末梢神經，而維生素B群就是修復末梢神經必要營養素，「因此，我建議久坐辦公室的人多吃貝類或豬肉，有助改善肩膀、腰部、眼睛的疲勞。」

另外，維生素B12又被稱為「記憶力的維生素」，如果出現肩膀痠痛、眼睛疲勞、手腳刺痛、健忘等自覺症狀，則極有可能是缺乏維生素B12。細川桃透露，最適合攝取維生素B12的食物，莫過於蜆和蛤等貝類食物。「總之，感到疲勞時就多吃貝類吧！鐵質和維生素B12都包含其中，所以積極食用鐵質，自然也會攝取到維生素B12。」

(中時電子報)