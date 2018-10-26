高雄》吳敦義主席肯定蔣中正 促轉會反駁

2018年10月26日 07:22 中時 季節

中國國民黨主席吳敦義25日率眾赴中正紀念堂向蔣中正銅像獻花致敬，並要求各地方黨部同步向當地蔣中正銅像致敬，吳敦義還列舉蔣中正的種種貢獻，對此促轉會發新聞稿予以反駁。

促轉會認為吳敦義以紀念台灣光復為名義，實則表現出對蔣介石個人的緬懷，並藉此強化威權時期的經濟發展。然而，促轉會認為，回顧歷史，民主社會應當鼓勵人們珍視的，不是威權時代的領導者，而是勇於爭取民主的人民；要從歷史經驗中反省的，是政府運作缺乏權力制衡的後果，而不是將社會發展的成果，歸功於一人一黨之建樹。

針對吳敦義主席25日發言所述：促轉條例的立法目的在「追殺國民黨這個競爭的政黨」。促轉會強調，促轉會的運作係依法獨立行使職權，不以個別政黨利益為考量。同時，轉型正義的目的也不是賦予個別政治人物的歷史評價，而是藉由還原歷史真相、銘記歷史教訓，讓過去錯誤不再發生，尤其不應一邊高舉民主價值，卻一邊歌頌戕害民主的獨裁者。

促轉會指出，台灣社會對於威權時期獨裁者有著分歧的歷史記憶，過去因政府並無積極作為，僅能流於民間不同立場者的衝突行動角力，促轉會的重要工作之一，便是透過帶動社會反省討論歷史議題，弭平不必要的分歧，進而重建社會信任。

促轉會表示該會日前啟動清查全國各地尚存的威權象徵便是一例，調查結果發現兩蔣紀念物、命名空間超過千件。促轉會將擇日公布清查初步結果，並與社會積極對話、蒐集各方意見，尋求具體處置辦法；此外在中正紀念堂轉型議題上，文化部自去年至今，已完成兩階段的社會對話意見蒐整，促轉會與文化部保持密切聯繫，也將提出具體方案與社會討論。

未來促轉會也將持續透過檔案徵集與公開、威權象徵與不義遺址調查及處置、司法不法平復、創傷療癒與人權教育推廣等工作，鞏固國家民主根基，追求「社會和解」的最終目標。

(中時 )