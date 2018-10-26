綠委嗆：高雄就業機會增加 被清茂電爆臭臉中離？

綠委嗆高雄就業機會增加，一席話讓陳清茂火氣直飆。(取自YouTube)

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中時電子報
高雄就業機會增加？陳清茂節目大戰綠委。
朱學恒爆綠委錄影一半中離。（取自臉書）

高雄市長選情激烈，曾是民進黨黨員的無黨籍高雄市議員參選人陳清茂，日前也倒戈，公開力挺國民黨籍參選人韓國瑜，昨（25日）晚間他更在節目中與綠委為了高雄近年經濟好不好？展開一番激辯，最終該綠委更被朱學恒臉書爆料錄影一半中離，「聰明的定宇兄第二場【突然】因為看錯行程先走了。徒留老實的世堅孤單寂寞在現場~~~」，引發熱議。

陳清茂近來頻頻受邀上政論節目，草根味十足的言行加上超強的論述能力，讓他在網路上人氣直飆。他昨晚更在《關鍵時刻》與綠委展開一番激烈辯論，該綠委自豪提出數據，表示高雄沒有輸人家，稱高雄95年投保人數扣掉外勞是96.5萬人，而去年扣掉外勞，投保人數是111.2萬人，反問這樣工作機會是增加還減少？

綠委更嗆：「不是只有你一個人住在那裡！以前高雄大統百貨開幕我也住那！」強調高雄有再好的進步，還是會有地方沒落，再多的就業機會還是會有人失業，「高雄從一個空氣不好要關窗，水不能聞不能喝，走了20年到今天，你把它嫌得一無是處，這樣有良心？」更強調高雄這20年來就業機會是增加的。

綠委說的這番話，讓陳清茂完全聽不下去，直言聽到脾氣也上來了，痛批對方就跟以前國民黨一樣，總是提數據來講，但實際情況來看，媒體也都有報導，事實上高雄店家不是關門就是出租，「4年前在選舉的時候，鳥松區鳥松里松埔北巷光是一條水溝、一條橋，4年前剛要選舉動土，現在要選舉了還沒做好，你跟我說有幾個工作機會？」

但該綠委不知為何，就突然話鋒一轉，直呼自己很痛心，影射陳清茂跟本力挺國民黨，「我要支持國民黨就支持國民黨，沒有沒有…我今天中立，我今天沒有特定黨派…」不過陳清茂就說，不用噹我，強調自己始終堅持選賢與能，選人不選黨。

這段陳清茂大戰綠委的影片也在PTT引發熱議，「就業機會變多，這我真的懶的吐槽了。真的把選民當低能嗎？一萬個高薪的工作，跟一萬五千個22k 的工作，怎麼類比？」、「我只想說別跟我扯什麼數據，在地人感覺高雄就真的是很冷清啊」朱學恒更在臉書爆料內幕，指該綠委「突然」快閃離開錄影現場，理由是因為看錯行程，網友也留言回應「清茂電他太精彩了，氣呼呼」、「清茂兄真的太給力了」、「還城市光廊勒！王定宇真是來秀下限的」。

(中時電子報)

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