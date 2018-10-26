俄專家憂慮：美F-35載B61-12核彈可攻擊莫斯科

2018年10月26日 01:01 中時電子報 盧伯華

前陣子因墜機曾導致全面停飛的美軍F-35隱形戰機，雖然復飛後仍可能有許多疑慮，但俄國著名軍事分析師艾辛(Victor Esin)指出，如果沒有有效的反擊武器攔截，加裝B61 Mod 12核彈的F-35戰機能直接打到莫斯科。就算美國沒有陸基中程核導彈，這種打法也等於是一款難以偵測的空基戰略核武。

《新浪軍事》引述俄羅斯科學院北美研究所研究員艾辛的分析指出，美國將B61 Mod 12核彈整合到F-35戰機上，將直接把這款戰機從能攜帶常規航空彈藥的戰術武器，直接轉變為威力強大的戰略武器。

本身曾在俄軍戰略導彈部隊與俄羅斯國防與法律學院任職的艾辛指出，攜帶B61 Mod 12核彈的F-35戰機可能會部署在立陶宛或拉脫維亞的北約基地，這實際上已經改變了這些核武器的地位。就俄羅斯而言，它不再是戰術武器，因為F-35戰機能夠從這些地區飛到俄羅斯中部的工業區，直接打擊包括莫斯科在內的大城市目標。

報導說，今年美國空軍正在將升級後的B61 Mod 12核武器整合到F-35戰機中，作為部署F-35戰機遠程計劃的一部分，能夠讓北約一線指揮官擁有一項精確核攻擊選項。

根據美國空軍發佈的聲明，攜帶B61 Mod 12核武器的F-35主要目的是用於戰術威嚇。如果核戰風險升高，掛載B61 Mod 12核彈的F-35戰機可以部署在小型機場上，使用起來更加靈活。與大多數攜帶B61 Mod 12核彈的飛機不同，F-35可以在惡劣的環境中實施攻擊與防禦，提高殺傷力和生存能力。

(中時電子報)