高雄》藍綠決戰「三山」選民挺誰 謝震武分析一針見血

民進黨高雄市長候選人陳其邁(左)和國民黨候選人韓國瑜(右)。(合成圖/中時資料照片)

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中時電子報

民進黨高雄市長候選人陳其邁，14日在鳳山營造出3萬人力挺氣勢，國民黨今天（26日）晚上也將在鳳山舉辦首場萬人造勢大會，展現韓國瑜陸軍實力。政論節目主持人謝震武舉電影《讓子彈飛》為例，藍綠在「三山」造勢，選民最後會挺誰，他一針見血直言「誰贏面大他就跟誰」！

謝震武分析，就像《讓子彈飛》這部電影，最後張麻子要回頭去打黃六郎，第一件事先回頭在城裡面把銀子撒遍了，沒有人敢拿，到了第2天，銀子就被搜光了，接下來，槍也全部撒遍全城，過一會槍也被拿走了，但是還是沒有人要跟他們走。他們不懂什麽原因，最後終於想通了一件事，這些人就是「誰贏面大他就跟誰」，就這麼簡單，也就是西瓜派。

謝震武強調，這也就是為何陸戰會拚成這個樣子，民進黨陳其邁14日在鳳山那一仗，營造出3萬人的氣勢。而26日國民黨鳳山這一仗，立法院前院長王金平真的是老驥伏櫪，卯足了勁全力去打，26日就是總操兵的時候，到時包括白派五虎是不是會全部下去拉抬，還有待觀察。

謝震武點出，網路聲量跟實際上其實是有差別的，所以空戰和陸戰一定會互相影響。光是一個鳳山就有18萬的投票人口，而上次選舉，全高雄縣市全部加起來大概145萬票左右。藍營希望年底這一仗最終目標要超過80萬，謝震武說，若能如此，就會當選了。

謝震武指出，在選民動向方面，高雄縣區比較難測，包括農會、水利會，所有地方人脈的資源就非常重要。縣區有一點更要留意的是，他們除了要人來，讓他們看到，手最好也可以跟他們握到，也就是說，人際關係很重要。

(中時電子報)

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