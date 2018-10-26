AirAsia進軍東北亞，台北-大阪明年一月底開航，祭出400個免費機位

2018年10月26日 03:12 工商 張佩芬

亞洲低成本航空領導品牌AirAsia預計明年一月底正式進軍台灣直飛日本市場，將利用延遠權自吉隆坡延伸台北-大阪航縣，為了慶祝此航線即將開航，AirAsia將於下周一（29日）中午12點在台北市信義區ATT 4 FUN西側廣場，現場開放400個「台北-大阪」免費機位。

活動讓消費者立即選擇出發日期，現場即刻開票，搶先擁有「台北-大阪」機票。同時AirAsia鼓勵消費者可以以日本風格裝扮或是以AirAsia紅色視覺裝扮 來現場排隊，可能會獲得額外驚喜。

AirAsia「台北-大阪」免費機位贈送方式可參考官方臉書或以下詳細規則：

AirAsia「台北-大阪」400個免費機位包含去程與回程機位，可選擇的出發日期為1月30日至3月30日之間(不包含2019年2月1日至2月11日、2019年3月22日至3月30日)，可供應的免費機位依照系統隨機分配，每日張數有限，消費者依照號碼牌順序選擇出發及回程日期，想要的日期已兌換完畢則就需選下一個日期，建議消費者可事先決定備案出發日期。

預計29日中午12點開始開票，依照號碼牌順序訂票，一張號碼牌能夠選兩個免費機位，即可選擇：同一個乘客的「台北-大阪」來回機位、兩位乘客（含排隊者本人）的「台北-大阪」去程機位、或者兩位乘客的「大阪-台北」回程機位，訂票時認號碼牌不認人。

當日預計早上06:00開放排隊，07:30開始發放號碼牌，數量有限發完為止，領到號碼牌可離開現場，但早上09:00之前必須回到隊伍，若沒回到隊伍則視同放棄，並開放現場候補。09:00至開賣前的排隊期間，經與工作人員告知後可短暫離開，但以20分鐘為限。

05:00前為場地布置時間，為顧及安全問題，禁止提早排隊，主辦單位將於05:50進行清場，提前排隊者將不承認其排隊資格。

活動參加者必須年滿18歲，僅限為台灣、金門、澎湖、馬祖地區的AirAsia會員，且必須加入AirAsia FB粉絲團及下載AirAsia手機App。

此免費機票不包含機場稅、行李與餐點，機場稅將會在現場用信用卡收取，不接受現金，為加速開票流程，行李與餐點有需要可事後在AirAsia官網加購，現場不開放購買。

為加速訂票流程以及資訊正確性，建議消費者攜帶護照或是影本到現場，一旦訂票完成無法修改任何乘客資訊及航班。

(工商 )