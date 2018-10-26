高雄》韓國瑜、陳其邁激戰 他用金庸武俠小說男主角神比喻

2018年10月26日 04:22 中時電子報 黃麗蓉

國民黨高雄市長候選人韓國瑜聲勢高漲，力拚民進黨候選人陳其邁，民進黨立委許智傑拿金庸武俠小說的男主角神比喻，指韓國瑜就是《笑傲江湖》的令狐沖，陳其邁則是《射鵰英雄傳》中的郭靖。

許智傑直指，年底選戰是一場「令狐沖與郭靖之爭」。若以交朋友心態來看，韓國瑜算不錯，很幽默，也聰明浪漫，就像《笑傲江湖》的男主角令狐沖。陳其邁則穩重實在，就像是《射鵰英雄傳》中的男主角郭靖。而執政就是要穩重，韓國瑜上台後小內閣應該會一直換人，陳其邁執政後會有很多有經驗、成熟的人可以任用。他強調，和郭靖相比，令狐沖一開始會比較吸引人，不過想想，穩定個性的人和天真浪漫的人，誰比較適合當市長。

據香港媒體《中評網》報導，韓國瑜今天(26日)將在鳳山區經武陸橋下舉辦造勢大會，縣市合併前曾任鳳山市長的許智傑指出，鳳山有3所軍校，包括陸軍軍官學校、陸軍步兵學校、中正預校，軍人很多，是高雄市第2藍的地方，因此，民進黨只要贏了鳳山，高雄市就一定會贏。

26日的造勢大會，高雄市農會理事長蕭漢俊站出來幫韓國瑜動員。對此，許智傑表示，蕭漢俊是白派，骨子裡就是國民黨，雖然蕭漢俊和總統府秘書長陳菊很好，在民進黨初選時支持立委劉世芳，這很正常，蕭現在支持韓國瑜也很正常。選舉各有各的支持，本來藍綠差距55萬票，現在縮短只相差15萬票，當然國民黨會想要拚一下，所以蕭漢俊會支持韓國瑜，不用太為難他了。

(中時電子報)