北、東部有雨！中南部空品差、中颱「玉兔」不排除更近台

2018年10月26日 04:33 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

秋意濃！今（26日）中午之前，台灣各地多為多雲到晴天氣，下午起鋒面通過，北部、東北部轉有雨。今早氣象局也針對18縣市發布陸上強風特報，至於颱風「玉兔」前天一度成強颱，氣象局今下修為中颱，其路徑仍不明確，然不排除會更接近台灣。另今日中南部空氣品質差，外出需注意。

東北風增強，氣象局今（26日）早針對18縣市發布陸上強風特報。（圖取自氣象局網頁）

今日台灣各地及澎湖、金門大多為多雲到晴，東部、東南部地區及馬祖 有局部短暫雨，午後中南部山區有局部短暫陣雨，下午起鋒面通過，北部及東北部地區將轉為有短暫雨的天氣；晚起至明日東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼；北部、東北部地區及馬祖為短暫雨後多雲，東部及東南部地區仍有局部短暫雨，其他地區及澎湖、金門為多雲到晴，午後山區有局部短暫陣雨。

氣溫方面，今日白天仍悶熱溫暖，高溫29～32度，而夜晚低溫則下降至21、22度。明晚鋒面通過及東北風增強，週六氣溫將轉為涼冷天氣溫，低溫下探17度。

值得注意的是，昨日今年第26號颱風「玉兔」一度轉為強颱，今早氣象局將其下修為中颱，未來3、4天將持續朝菲律賓東北方海面靠近，至於下週是否影響台灣的天氣，還有不確定性。

至於民眾關心的空氣品質，今日東北風偏弱，易有污染物累積，中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「橘色提醒」等級，北部、竹苗、宜蘭空品區及澎湖為「普通」等級，花東空品區為「良好」等級。

(中時電子報)