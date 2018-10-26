幾米20週原畫展！8件彩色銅雕療癒伴打卡

幾米油畫首度公開展出，圖為油畫新作《發亮的早晨》。（誠品提供）

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中時電子報
／整理報導

粉嫩色彩、簡單圖像、詩情童話卻富有哲理！深受大小朋友喜愛的繪本作家幾米創作滿20週年，匯集六七年級生滿滿的青春回憶！誠品攜手幾米首次於台灣、香港、大陸舉辦跨地聯展「我的世界都是你－幾米創作20週年原畫展」，台北除了收錄近百件歷年經典繪本原畫作、2幅油畫新作以及10月才上市的最新繪本《閉上眼睛一下下》原稿，8件最新彩色銅雕作品也將首次亮相。這是幾米首度嘗試銅雕創作，令人期待。

幾米：「在最深的絕望裡，遇見最美麗的風景」除了繪本、電影、音樂劇，幾米的創作20年來早在一座座城市裡陪伴著大家。駛進台北信義區的「月亮公車」、宜蘭火車站旁打卡勝地「幾米廣場」及台南「南科幾米裝置藝術公園」等，都是民眾最熟悉的城市風景。

幾米今年特別推出《20週年精選典藏》，收錄50幅歷年經典與新創畫作等內容。（誠品提供）

今年有別以往，誠品將匯聚幾米創作20年之集大成，完整呈現《向左走．向右走》、《月亮忘記了》、《地下鐵》、《星空》等近百件經典繪本原畫，邀請讀者重返「幾米宇宙」與不同作品的主角們相聚。同時，第一次正式展出8座嶄新彩色銅雕及油畫新作，作品如幾米一貫的奇幻風格；油畫的筆觸、層次和構圖屢見於近期作品；而圓潤動感的線條造型，更首次透過銅雕作品立體展現。

為回饋一路相伴的讀者，幾米推出《20週年精選典藏》，收錄50幅歷年經典與新創畫作；平時專注於創作的幾米也將特別舉辦「20週年簽書分享會」，11/4(日)15:00-17:00於誠品信義店3F與書迷們分享出道至今關於藝術、繪本創作的心路歷程，並將為書迷簽名、近距離交流。

《向左走．向右走》、《月亮忘記了》、《地下鐵》等多部經典繪本原畫齊亮相。（誠品提供）

「我的世界都是你－幾米創作20週年原畫展」（免費）

展期：11/3～11/25

地點：誠品信義店六樓展演廳

(中時電子報)

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