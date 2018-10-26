10月26日三大報頭條

2018年10月26日 07:00 中時電子報 綜合報導

◎中國時報

●1021普悠瑪列車出軌事件釀成嚴重死傷，行政院、交通部、台鐵雖著手調查，卻有意將事故責任導向司機員的個人疏失。國民黨立院黨團昨炮轟事件調查至今，行政院、交通部、台鐵荒腔走板、謊話連篇，台鐵局長鹿潔身雖請辭獲准，但身為政務官的交通部長吳宏謀難辭其咎，更應知所進退，負起政治責任。

●普悠瑪出軌不是單一面向問題，司機固然有疏失，但更應警覺的是，台鐵制度敗壞，竟已縱容到列車故障，還要求司機員從宜蘭一路開到花蓮，而台鐵危機，很大一部分，來自於「政治凌駕專業」。

●高雄市長選戰已從空戰轉為地面肉搏戰！藍營空軍狂炸後，陸軍開始收戰果，連下綠軍數城後，韓昨再拔樁成功，讓昔日余家班黑派重要樁腳倒戈，陳營也迅速回防固樁，收復原挺瑜的青果公會理事長李界旺回心轉意，你來我往戰況慘烈，韓國瑜、陳其邁都不得不御駕親征，已到寸土必爭地步。

●台北市政府前的市府路路權是台北市長選舉選前之夜，各陣營必爭之地，原24日凌晨開放申請，卻被發現疑似柯陣營提前1天申請，新工處認定無效，25日凌晨重新開放申請，這回由姚文智陣營搶下，反讓柯陣營選前之夜找不到場地。對競選團隊頻擺烏龍，柯文哲感嘆，海選來的臨時拼裝車就是會有這種問題。

◎旺報

●大陸國務委員兼國防部長魏鳳和25日在「北京香山論壇」開幕式上批評美國干預內政。他表示，此前美國一名高級領導人，對陸方內外政策無端指責，敦促美方修正錯誤，停止損害兩國關係；更直言，若有人試圖把台灣從中國分裂出去，大陸軍隊一定會不惜一切代價採取行動。

●繼大陸全國人大委員長栗戰書後，國防部長魏鳳和再度左批老美，右打台灣。栗、魏2人接連措辭嚴厲談及台獨，堪稱是香山論壇開辦後，北京在此平台對台獨的最嚴厲批判。有趣的是，北京積極營造「香山論壇」成為共建人類命運共同體的「和諧」主旋律，但台灣問題的基本立場，已成大陸向外釋出的最強音。

●大陸國防部長魏鳳和25日在「北京香山論壇」發出重話批評美國干預台灣問題稱，若試圖把台灣從大陸分裂出去，解放軍會不惜一切代價採取行動。對此，專家指出，這次大陸官方、軍方強力同聲表態，一方面是我方主動公布美艦行蹤，助長台獨氣焰、升高兩岸對抗情勢；另一方面是大陸對美國近來在朝鮮半島、《中程飛彈條約》等事項上一直被美國「甩鍋」，忍無可忍，藉香山論壇的主場優勢敲打美國。

●針對大陸國務委員兼國防部長魏鳳和反台獨言論，陸委會發言人邱垂正25日指出，維護東亞穩定是區域各方責任，中共長期以各種手段施壓台灣接受其片面政治主張，對我政軍威嚇及滲透分化，破壞了台海和平現狀，也干擾了台灣社會秩序，中共防長對台不切實際的非和平言論我們無法接受。

◎工商時報

●熊來了！血洗全球股市，韓、義股市及費半指數陸續傳出落入熊市，台股也出現史上最慘10月，至少寫下4大紀錄：上市櫃市值蒸發4.742兆元史上最多、外資賣超1,508億元史上第2高、上市跌點1,485點史上第5大、櫃買跌幅16.66％全球同期居冠。

●受到隔夜美股暴跌影響，昨（25）日陸股開盤重挫，「國家隊」再度發力、進場護盤，大盤隨後止跌走穩。午後在金融類股及房產股推升下，上證緊守2,600點，在亞洲主要股市拿下亮眼表現。

●電動車大廠特斯拉第3季轉虧為盈，不但是其成立15年來第3度獲利，也是歷來最高季度獲利，顯示執行長穆斯克（Elon Musk）開始兌現其8月初宣稱從第3季起將每季獲利的承諾。

●公公併有所謂「夢幻組合」？民進黨籍立委江永昌25日在財委會質詢公公併議題時，爆出有「公股三角戀」。知情人士指出，這場公股三角戀的主角是土銀、輸銀及台銀，今年上半年土銀內部一度有合併輸銀的構想，但之後不了了之，未來會否繼續發展，除了三家銀行各自意願，政策方向也將是重點。

(中時電子報)