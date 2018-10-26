馬戲、佛朗明哥飆熱情！大稻埕國際藝術節好好玩

2017戶外才華市集FOCA福爾摩沙馬戲團 Formosa Circus Art。（主辦單位提供）

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中時電子報
／整理報導

北捷「北門站」轉個彎，就能到台北老街「大稻埕」！大稻埕不僅有年貨大街、求良緣的城隍廟，也有美味小吃！而秋天的大稻埕更是有「藝」思！

十月的大稻埕國際藝術節，本周進入最後一周，將由「戶外才華市集」壓軸，在10月27日(六)、10月28日(日)兩天下午14:30至17:30盛大舉辦，邀集20多組表演者進駐迪化街一段各式店家如中藥行、餐廳、咖啡等騎樓空間和永樂廣場，演出馬戲特技、扯鈴、音樂演奏、饒舌、佛朗明哥、舞蹈等多元類型節目，整條迪化街不管走到哪，都能隨興沉浸在藝術嘉年華會般的歡欣鼓舞中！

2018戶外才華市集演出團體_妮妮（標注：攝影 龔顯森）

今年選出的21組表演團隊，類型橫跨馬戲雜耍、音樂、舞蹈、戲劇，包括星合有限公司的馬戲、小野狂花樂舞合作社的佛朗明哥、印尼竹韻揚聲樂團的傳統竹琴演奏、STARTED music和SAUCE HiJay的Rap表演、Allure舞團的即興互動、蘇以亭X樂樂樂未央的微型戲劇……等等，將迪化街打造為一個大型表演舞台。

沒參加到徵選覺得扼腕？今年藝術節，特別為有表演慾的朋友開設「Open-Stage 狂騷舞台」，任何人都可以現場報名參與演出，舞台將開設於繭裹子店門口（迪化街一段213號），每日14:30開放15個名額！邀請民眾一起來輕鬆逛街、購物、看表演，一起體驗大稻埕街區被表演藝術包圍的魅力！

2018戶外才華市集演出團體柑仔店放送：古箏演奏。（主辦單位提供）

2018大稻埕國際藝術節「戶外才華市集」

日期：10月27日(六) 、10月28日(日) 14:30－17:30

地點：台北市迪化街一段（北至民權西路、南至南京西路）

參與方式：自由漫步，免費參與

(中時電子報)

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