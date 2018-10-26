高雄》韓國瑜出這招 讓蔡政府臉往哪擺？

國民黨高雄市長候選人韓國瑜(圖/中時資料照)

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中時電子報
整理報導

國民黨高雄市長候選人韓國瑜推出個人首支政策影片，宣示要推出100億創業基金供青年申請。國民黨文傳會副主委洪孟楷表示，對比今年五月國發會、經濟部等中央部會，大動作宣告推出10億預算的「創業天使投資計畫」，韓國瑜一出手就是100億，比行政院多十倍，這要讓蔡英文政府臉往哪裡擺？

高雄又老又窮？學者點出高雄產業最大問題

韓國瑜競選影片強打青年政策，強調「人是英雄錢是膽」。他宣示，當選市長將編列30億元預算，再民間募款70億元，共計100億元的青年創業基金，提供設籍高雄市40歲以下青年人以創意、專利、點子來申請，創造青年人、市府雙贏。

洪孟楷指出，過去中央或地方政府也有推動類似創業基金概念，但審核機制過於繁瑣、且流程複雜，往往申請者光做表格文件就已經把精力全耗盡，而評審委員的專業程度也有爭議，被人詬病。韓國瑜提出百億創業基金概念，並且佔有新創公司的股份，這是民間天使基金的玩法，如果當中有培養出一家真正成功獲利的公司，將來的獲利將是無可計量，唯一問題在於制度設計要能符合法規，所以規劃讓基金運用投資時避免會有圖利之嫌，將可能會是韓當上市長後所需煩惱的問題。

洪孟楷指出，可以想像綠營可能會質疑「錢從哪來？」「天馬行空」「沒有企業願意贊助」；但沒試、怎知道？再者，以韓國瑜這場選戰打到現在，還有人會質疑募不到款？

(中時電子報)

人是英雄錢是膽！韓國瑜第一支選舉影片主打青年創業議題

文章來源：洪孟楷臉書

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