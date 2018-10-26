年底選戰倒數！學者：國民黨有望逆襲這六縣市

2018年10月26日 07:40 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

年底縣市長大選開始倒數計時，民進黨因中央政不力拖累這次大選。不過，台大政治系教授王業立認為縣市長選戰畢竟還是基層選舉，候選人的個人特質比較重要，否則很難解釋有些縣市很穩，有些縣市卻有延續執政的壓力。而他更預測國民黨有機會拿下宜蘭縣、台中市、彰化縣、嘉義市、高雄市、澎湖縣，這六個縣市。

民進黨在2014的縣市長選戰中，拿下13席，台中跟桃園更因此從藍天變綠地。如今，4年過後，執政的民進黨執政不力，更因白綠分手、促轉會等問題爭議，讓民進黨選情雪上加霜。

不過，據港媒《中評網》報導，王業立認為此次選戰雖然民進黨因中央執政不力拖累大選，但畢竟縣市長選戰還是基層選舉，候選人個特質比較重要，否則很難解釋有些縣市選情很穩，有些卻面臨連任壓力。從國民黨高雄市長候選人韓國瑜和台北市長柯文哲身上都能看出，台灣對這種個人色彩強烈的候選人，還是有一定的喜好。可惜國民黨此次提名還是走傳統路線，台北提名丁守忠和桃園提名陳學聖，讓人感覺火力不夠，議題不夠強，所以選得辛苦。

在選情方面，王業立分析此次縣市長選舉，國民黨有望增加3或4席，民進黨會少3或4席。其中民進黨執政的宜蘭縣、台中市、彰化縣、嘉義市、高雄市、澎湖縣，都有機會拿下來，雙方可能拉成9席比10席的五五波局面。

不過王業立也提醒國民黨要注意新竹縣和台東縣的選情。新竹縣因民國黨籍候選人徐欣瑩，選情比較緊張，台東縣的藍營候選人饒慶鈴與綠營候選人劉櫂豪也呈現五五波緊繃態勢，除了這兩地比較危險之外，其他藍營執政的縣市，都有繼續執政的可能。

(中時電子報)