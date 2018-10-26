台鐵2年25次出軌 日本網友：凡事扯上政治拖垮營運

2018年10月26日 08:04 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

台鐵普悠瑪6432次列車21日發生嚴重事故，車頭嚴重損毀。（中時資料照）

台鐵普悠瑪翻覆事件引起國際媒體關注，長期與台灣友好的日本方面，尤其關注此事件後續發展。台鐵局長鹿潔身24日在立法院報告說，台鐵2年發生25次脫軌事件，對此，不僅立委批評聲不斷，連日本人也看不下去。日本網友認為，台灣火車票相當便宜，但管理缺乏危機意識，凡事又扯上政治，才會拖垮台鐵營運，不停地發生憾事。

日媒產經新聞報導，台鐵局長鹿潔身24日在立法院答詢表示，2016到2017年期間，台鐵總共發生25件脫軌事件，其中12件發生於正常營運時段，質詢立委不滿問台鐵，下次會是哪列火車會出軌？

台鐵發生脫軌事件後，調查都交由台鐵的運保會執行。該會是由副局長擔任主任委員，其餘成員幾乎全是台鐵幹部，至去年為止，台鐵一直未正式公布有關事故的調查結果。外界指責台鐵是球員兼裁判，當然無法徹底找出問題，以致脫軌事件一再重演。

由於出事的普悠瑪列車是日本製造，加上這次釀出18死190傷意外，狀況有如13年前的福知山線事故雷同，日本網友的討論空前熱烈。

根據日本運輸安全委員會統計，日本近5年鐵路列車脫軌事件是2、9、7、5、9件，新韓線則是0件(中越地震脫軌後為O件)，所以有網友提到，「2年25次出軌事故的頻率太高。」、「台灣具有不負責任的體質。2年25次出軌卻放任不管，難怪事件層出不窮。」、「平均一個月一次的頻率，脫軌事件就像是死亡的單程車票。」

台鐵23年凍漲的現象，也引起日本網友注意，「我很吃驚台鐵車票竟然因為政治因素而凍漲23年，這對企業的打擊可想而知。」、「台灣的火車票價真的都很便宜，近程才十幾塊日幣」。「或許不漲票價有原因，但是不把錢花在安全方面也有問題。」「愈高速運行的軌道，愈需要花錢保養，尤其時速達140公里更需如此。」

也有人對台鐵的司機養成感到好奇。「我待的公司，司機員很少超過40歲，上年紀員工大多轉任列車長勤務。這位肇事司機明顯經驗不足。他已超過40歲還要支援駕駛，可見台鐵人手多麼短缺。」

此外，還有人留言，「看台鐵的營運思維，台灣作為觀光先進國家的排名是較低下的。」、「台灣人非常沒有危機感，即使有也是在沒意義的地方砸錢，再來就是什麼都扯成政治的錯，互相推卸責任」。

(中時電子報)