NBA》冷凍三老還不夠？騎士高層施壓重用塞克斯頓

2018年10月26日 08:10 中時電子報 黃及人

才剛傳出球隊高層跟「三老」柯佛、J.R.史密斯與佛萊溝通減少上場時間，藉以給予新秀更多發揮空間的騎士，26日又遭《The Athletic》記者瓦爾登爆料，騎士教練團承受來自老闆層面的施壓，盼讓菜鳥後衛塞克斯頓打久一點！

所以騎士老闆吉伯特的意思，就是教練團不僅讓「三老」打少一點，更要原本的先發控衛喬治希爾降低上場時間，改給今年第8順位選來的塞克斯頓更多機會，這下子騎士內部更加烏煙瘴氣，因為上場時間的實際分配根本談不攏。

畢竟「小皇帝」詹姆斯上季還在騎士期間，柯佛、史密斯、佛萊、希爾等人都在騎士總教練泰隆盧的主要輪替中，隨著詹皇跳槽湖人，這些老將馬上淪為騎士高層眼中「毒瘤」，他們怎可能甘願就此被教練團冷凍，當然大搞內訌。

如此一來，騎士會吞開季4連敗，一點也不意外了，比起追求季後賽門票或更多勝場數，騎士反而期望培養新秀，等同間接擺爛，這樣換成得罪目前一哥「愛神」洛夫了，因為洛夫今年夏天曾經得到球隊高層不會刻意擺爛的承諾。

上季闖進總冠軍賽的騎士，新球季早被預期難逃詹姆斯出走後的陣痛期，沒想到如今隨著球隊高層亂下指導棋，把整支球隊氣氛弄到更加弔詭，竟然淪為目前東區唯一勝場還沒開張球隊(西區是雷霆)，恐怕沒人可以想像得到吧！

(中時電子報)