台北》留言通關密語為丁守中加油 送國旗風飲料提袋

2018年10月26日 08:20 中時 張立勳

中國國民黨台北市長候選人丁守中後援會，已於10月中旬分別在12個行政區以馬拉松接力的方式全部成立，台北市黨部邀請台北市民，不分男女老少一起選賢與能，加入網路後援會的行列。

距離11月24日投票日倒數計時，台北市黨部網站用投票日倒數計時器和選民們一起迎接勝利，網站除了有丁守中的競選政見，也彙整33位市議員的競選政見、基本資料，點選臉書就可以連到市議員的粉絲專頁，進一步追蹤市議員候選人的最新動態。

黨部主委黃呂錦茹指出，過去辦活動過程中發現，不少年輕人不清楚戶籍地選區市議員、里長是誰，甚至有人說不知道投給誰、都不認識，所以直接蓋給1號候選人，為了喚起選民選賢與能的民主意識，號召全體市民一起加入網路後援會。

此外，依慣例市黨部在選前印製服務專刊寄送至黨員家戶，有別於以往用採取矩形方塊式排版，今年特別採取活潑的海報式設計。依6個選區分別有6個版本，呈現各選區市議員候選人的政見。

黃呂錦茹說，服務專刊是凝聚黨員向心力的一個媒介，黨員們都已收到服務專刊，除可在選前提前了解黨內同志參選人政見，更重要的是幫忙把參選人的優點宣傳出去。

此外，市黨部特別製作國旗風文創小物飲料提袋要送給網友，現在只要加入市黨部LINE@並且成為FB粉絲，打卡留言支持心目中理想的候選人，就可以獲得國旗風飲料提袋，限量500名送完為止。

活動辦法，先加入市黨部LINE@並且至台北市黨部粉絲專頁按讚，再複製通關密語，留言為丁守中和自己選區的議員加油讚聲。

通關密語包括，2台北未來在「守中」 ；第一選區士林北投「4事如意」4席全上 ；第二選區內湖南港「5福臨門」5席全上 ；第三選區松山信義「66大順」6席全上 ；第四選區中山大同「4在必得」4席全上 ；第五選區中正萬華「心想4成」4席全上 ；第六選區大安文山「8仙過海」8席全上；第七選區平地原住民 「一定成功」李芳儒；第八選區山地原住民 「唯一支持」李傅中武。

(中時 )